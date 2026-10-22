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Oxford Economics провела исследование деятельности компании McDonald's Azerbaijan

Редакция 1news11:18 - Сегодня
Oxford Economics провела исследование деятельности компании McDonald's Azerbaijan

Международная консалтинговая компания Oxford Economics изучала эффект, который деятельность McDonald's оказывает на экономику Азербайджана.

Согласно исследованию, по итогам 2025 календарного года вклад компании в валовой внутренний продукт страны составил 129 млн манатов, а число рабочих мест, поддержанных её работой по всей экономике, достигло 7 050.

Результаты исследования были опубликованы в июне 2026 года.

Эта оценка охватывает не только сами рестораны. Она складывается из трёх составляющих: собственной деятельности компании, её закупок у поставщиков внутри страны и потребительских расходов сотрудников — как самой сети, так и предприятий, которые с ней работают. Каждая из этих составляющих отражается на смежных отраслях: закупки McDonald's затрагивают сельское хозяйство и пищевую промышленность, транспорт и услуги, а заработанное сотрудниками возвращается в экономику через розницу и повседневные траты.

Один из наиболее заметных эффектов воздействия на экономику связан с закупками у местных поставщиков. В 2025 году компания приобрела у местных поставщиков товаров и услуг на 54,6 млн манатов, поддержав тем самым местный бизнес. В 2025 году McDonald’s Azerbaijan полностью перешла на закупку говядины у местных производителей, что стало важным шагом в развитии локализации поставок и укрепило вклад компании в экономику страны. Часть этих закупок пришлась на сельское хозяйство, с которым связано около 2 100 рабочих мест на фермерских и перерабатывающих предприятиях, поставляющих продукцию сети.

Ещё 10,8 млн манатов за год были направлены на закупки товаров и услуг у предпринимателей в рамках открытия новых и обновления действующих ресторанов.

По подсчётам Oxford Economics, эффект занятости охватывает целый ряд отраслей — от поставщиков и сельского хозяйства до торговли, строительства и транспорта.

В то же время в самой компании McDonald's Azerbaijan в 2025 году работало 2 935 сотрудников. 49% из них — женщины, а 67% — молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет; для большинства из них работа в McDonald's становится первым рабочим местом и началом профессионального пути. За год сотрудники получили около 700 квалификаций по внутренним программам обучения — от базовых операционных навыков до управленческих.

Отдельно в исследовании отмечен вклад компании в общественные проекты. За год McDonald's направил более 120 000 манатов на стипендии, социальные программы и экологические инициативы, предоставил 5 000 порций еды для детских мероприятий по всей стране, а сотрудники компании отработали 400 часов на волонтёрских акциях, направленных на охрану окружающей среды.

Отметим, что оценка воздействия проведена по независимой методологии Oxford Economics — одной из ведущих мировых компаний в области экономического анализа и прогнозирования, работающей с правительствами, международными организациями и бизнесом более чем в 200 странах.

Комментируя результаты исследования, Стивен Форман, заместитель директора Oxford Economics, отметил: «Наше исследование демонстрирует значительный вклад, который McDonald’s вносит в развитие местного бизнеса и сообществ по всему Азербайджану, стимулируя экономическую активность за счёт создания рабочих мест, развития франчайзинга и сотрудничества с местными поставщиками».

McDonald's работает в Азербайджане более 25 лет; владельцем и оператором ресторанов сети в стране является ЗАО «McDonald's Azərbaycan». Сегодня сеть насчитывает 34 ресторана, которые ежегодно принимают более 20 млн гостей.

Подробнее об исследовании по ссылке.

McDonald’s Global Economic Impact

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