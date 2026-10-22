Эколог: Теплая погода в октябре характерна для Баку и Абшерона

Средняя температура в Баку и на Абшеронском полуострове за 21 день октября составила +23-25 градусов, а 18 октября в Баку зафиксировано 30 градусов тепла при месячной климатической норме для октября +16,1 градуса.

Оснований для беспокойства нет, заявил эколог Горхмаз Ибрагимли.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на bizim.media, по словам эколога, такая погода в октябре характерна для Азербайджана, особенно для Баку и Абшеронского полуострова.

«Обычно в этом месяце с юга поступают теплые воздушные массы и добавляют осенней погоде немного тепла и мягкости. Поэтому, когда днем иногда очень жарко, люди беспокоятся, что это похоже на июньскую погоду. На самом деле такая осень - это очень хорошо. Поэтому беспокоиться не стоит», - сказал Г. Ибрагимли.

«Вечерами все равно холодно, ночами воздух заметно свежеет. Если взглянуть на историю, октябрь в основном проходит тепло. Просто людей беспокоит широкая пропаганда темы изменения климата. Изменения климата происходят с момента возникновения Земли. Поэтому оснований для беспокойства нет», - добавил он.

Сухая и теплая погода создает благоприятные условия для сельского хозяйства, особенно для озимых посевов.

Благоприятна такая погода и для жилищного хозяйства: при дождливой и холодной погоде отопительные системы запускаются раньше, тогда как при теплой и сухой необходимости в этом не возникает.

При этом часть людей выражает обеспокоенность столь теплой погодой и опасается, что аномальная погода может иметь последствия.