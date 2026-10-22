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Звезда фильма «Ögey ana» раскрыла неизвестные факты о съемках культовой картины - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:55 - Сегодня
Звезда фильма «Ögey ana» раскрыла неизвестные факты о съемках культовой картины - ВИДЕО

Актриса Севиндж Ахундова, сыгравшая роль Джамили в культовом азербайджанском фильме «Ögey ana» (Мачеха), рассказала в интервью программе «Xəbərin Olsun» интересные факты о съемках картины.

Фильм «Ögey ana» был снят в 1958 году режиссером Габибом Исмайловым - Севиндж Ахундова вспоминает, что во время подготовки к съемкам постоянно чувствовала внимание и заботу со стороны выдающихся мастеров искусства.

«Мы, дети, с восхищением наблюдали за этими великими артистами, за тем, как прекрасно они исполняли свои роли. Однажды пришла Насиба ханум с сыном - я впервые увидела ее тогда. У Хагигат Рзаевой был прекрасный голос. Фатех Фатуллаев сыграл роль отца, а Наджиба Меликова, которую тогда уже все знали, прекрасно воплотила образ Диляры. Она была красивой женщиной и замечательно исполнила эту роль», - рассказывает С.Ахундова.

Актриса также отметила теплые отношения, сложившиеся между актерами во время съемок: «Мы все очень сблизились. Мои мама и папа тоже приезжали на съемки. Я тогда была ребенком, а мама работала врачом и сопровождала съемочную группу. Мы подружились со всеми. Когда Алескер Алекперов видел меня, он всегда улыбался и называл будущей звездой. Для Мурада Егизарова роль пастуха также стала одной из первых работ в кино».

По словам Севиндж Ахундовой, съемки проходили в особой атмосфере, а многие эпизоды запомнились ей на всю жизнь. Актриса раскрыла и еще один малоизвестный факт: значительная часть фильма была снята не в Исмаиллы, а в Дилижане, который в то время находился на территории Армянской ССР.

«Мне было страшно, когда мы снимали сцену с водой. Некоторые сцены снимали в Дилижане, а затем смонтировали с другими эпизодами. Дорогу тоже снимали там», - вспоминает исполнительница роли Джамили.

«В то время у Афсара Джавадова был хор, в котором пели очень талантливые исполнители. Среди них была девушка по имени Масума. Именно ее голос звучит в песне «Kəndimiz», а музыку написал замечательный Тофик Гулиев. К сожалению, Масумы уже нет в живых. Она прекрасно пела. И сегодня я с удовольствием слушаю эту песню - ее поют повсюду, в том числе на свадьбах», - отмечает Севиндж Ахундова.

В завершение интервью актриса выразила сожаление по поводу того, что в наши дни практически не снимают фильмы для детей, и поделилась желанием увидеть продолжение картины «Мачеха».

Подчеркнем, что С.Ахундова единственная, кто остался в живых из актерского состава фильма «Ögey ana».

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