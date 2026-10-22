В Грузии журналиста обвинили в саботаже из-за заявлений об Азербайджане

Прокуратура Грузии задержала журналиста издания «Асавал-Дасавали» Дито (Доменти) Чубинидзе по обвинению в саботаже и государственной измене.

Об этом сообщили на специальном брифинге в Генеральной прокуратуре страны, передает Sputnik Грузия.

По данным следствия, с февраля 2026 года Чубинидзе активно распространял через средства массовой информации и социальные сети дезинформацию и сфабрикованные данные. В частности, журналист утверждал, что премьер-министр Грузии якобы передал Азербайджану часть комплекса Кешикчи-даг (Давид-Гареджи) в рамках некоего «секретного соглашения».

В ведомстве подчеркнули, что своими действиями Чубинидзе умышленно нанес ущерб законным интересам государства и препятствовал нормальной работе государственных органов, а также правительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Грузией и Азербайджаном.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.