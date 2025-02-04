 Иран представил новую баллистическую ракету | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Иран представил новую баллистическую ракету

First News Media10:45 - Сегодня
Иран представил новую баллистическую ракету

Иран официально представил новую баллистическую ракету средней дальности (БРСД) Etemad в ходе посещения президентом Масудом Пезешкианом выставки ракет Минобороны республики.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

Максимальная дальность ракеты с жидкостным двигателем составляет 1700 километров. Отмечается, что 16-метровое изделие получило высокоточную боеголовку.

Ранее Иран показал испытания новейшей крылатой ракеты Qadr-380 на видео. Для перевозки и пуска ракеты можно использовать установки, замаскированные под гражданские фургоны. Заявленная дальность изделия — тысяча километров.

В январе Иран представил новую барражирующую зенитную ракету «359». Аппарат способен перехватывать цели на расстоянии до 150 километров, а максимальная высота перехвата — более девяти километров.

В феврале 2024 года Воздушно-космические и Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции впервые выполнили пуск баллистической ракеты большой дальности морского базирования.

Поделиться:
180

Актуально

Общество

В эти дни в Баку усилится ветер

Мнение

Сила или спектакль? На что указывают торговые тарифы Трампа и его недавние ...

В мире

Узбекистан и Азербайджан могут разрешить взаимные поездки с удостоверением ...

Наши за рубежом

Гасан Мамедов о жизни во Вьетнаме: Вьетнам напоминает Баку 90-х или начала 2000-х – ...

В мире

«Я предупредил Макрона…» Президент Алжира заявил, что Франция должна решить проблему обеззараживания территорий, где проводила ядерные испытания

Китай подал жалобу на США в ВТО

Узбекистан и Азербайджан могут разрешить взаимные поездки с удостоверением личности

Пашинян нашел плюсы в поражении в Карабахе

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Появился список разбившихся на борту Bombardier фигуристов: Джона Маравилла спасла собака

Зеленский подтвердил готовность к переговорам по урегулированию с участием РФ

Число погибших в давке на фестивале в Индии возросло до 40

Подавший сигнал бедствия над Каспийским морем Boeing сел в Астрахани

Последние новости

В эти дни в Баку усилится ветер

Сегодня, 13:15

В Агдаше ребенок отравился ртутью

Сегодня, 12:31

В Баку по некоторым адресам в трех районах временно не будет воды

Сегодня, 12:28

Сила или спектакль? На что указывают торговые тарифы Трампа и его недавние решения

Сегодня, 12:20

«Я предупредил Макрона…» Президент Алжира заявил, что Франция должна решить проблему обеззараживания территорий, где проводила ядерные испытания

Сегодня, 12:18

МИД Армении: Мы очень близки к подписанию мирного договора с Азербайджаном

Сегодня, 12:06

Жюльет Бинош возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Сегодня, 11:57

Актер Мурад Исмаил не покинул театральную сцену после серьезной травмы: Момент был снят на видео – ВИДЕО

Сегодня, 11:53

«S&P Global Ratings» подтвердило рейтинг банков Азербайджана

Сегодня, 11:48

Китай подал жалобу на США в ВТО

Сегодня, 11:39

Иранские рыбаки пытались провезти наркотики через Каспийское море - ВИДЕО

Сегодня, 11:38

СМИ: Еврошпионы разрабатывают план нападения на Азербайджан - ВИДЕО

Сегодня, 11:29

Причины катастрофы самолета AZAL под Актау объявят в ближайшие дни

Сегодня, 11:27

Кадры столкновения автомобилей на перекрестке в Баку

Сегодня, 11:19

Узбекистан и Азербайджан могут разрешить взаимные поездки с удостоверением личности

Сегодня, 11:16

Обнародовано количество проектов дошкольного образования общинного типа

Сегодня, 11:05

Госсекретарь США: Деятельность USAID подрывает работу американской дипломатии в различных странах

Сегодня, 10:55

Революция Лютфи Заде: Исполняется 103 года со дня рождения великого ученого

Сегодня, 10:53

Избранный член муниципалитета сбежал из ресторана, не оплатив счет

Сегодня, 10:52

Пашинян нашел плюсы в поражении в Карабахе

Сегодня, 10:48
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50