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Госсекретарь США: Деятельность USAID подрывает работу американской дипломатии в различных странах

First News Media10:55 - Сегодня
Госсекретарь США: Деятельность USAID подрывает работу американской дипломатии в различных странах

Агентство по международному развитию США (USAID) возомнило себя глобальной благотворительной организацией, забыв, что является учреждением правительства Соединенных Штатов.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

«Они (USAID - ред.) по сути превратились в агентство, которое считает, что они даже не являются агентством правительства США, что они — глобальная благотворительная организация, что они берут деньги налогоплательщиков и тратят их как глобальная благотворительная организация, независимо от того, в национальных интересах это или нет», - сказал М.Рубио.

По его словам, деятельность USAID зачастую даже вредит работе, которую проводит американская дипломатия в той или иной стране.

«Одна из самых распространенных жалоб, которую вы получите, если пойдете в посольства по всему миру, от должностных лиц Госдепартамента и послов, заключается в том, что USAID не только не сотрудничает, они подрывают работу, которую мы делаем в этой стране, они поддерживают программы, которые расстраивают принимающее правительство, с которым мы пытаемся работать в более широком масштабе, и так далее, - констатировал госсекретарь, отметив, что это совершенно безответственно. - Они просто не считают, что работают на США. Им кажется, что они глобальная организация, и их хозяин — весь мир, а не Соединенные Штаты. Но это не то, что говорится в их уставе».

На вопрос, может ли USAID быть реформировано, или ему следует умереть, М.Рубио сказал, что цель реформировать агентство была всегда, но теперь в наличии имеется еще нарушение этой структурой субординации.

«Их основная позиция заключается в том, что «мы не работаем ни на кого, мы работаем на себя, ни одно правительственное агентство не может указывать нам, что делать». Поэтому президент назначил меня исполнять обязанности администратора. Я делегировал эти полномочия тому, кто работает там полный рабочий день, и мы собираемся провести USAID через тот же процесс, через который мы проходим в настоящее время в Госдепартаменте», - сказал глава американской дипломатии.

Он отметил, что «среди происходящего в USAID есть вещи, в финансировании которых мы не должны участвовать или по которым у нас есть много вопросов, но они полностью отказываются сотрудничать, поэтому у нас не было выбора, кроме как предпринять радикальные шаги, чтобы взять это под контроль».

При этом М.Рубио подчеркнул, что реформирование USAID не означает отказа США от предоставления странам помощи: «Это не про то, чтобы прекратить оказание помощи. Есть вещи, которые мы делаем через USAID, которые мы должны продолжать делать, это имеет смысл. И нам придется решить, лучше ли делать это через Госдепартамент или через реформированное USAID? Это процесс, над которым мы работаем».

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