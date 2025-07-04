Донателла уходит: Versace показал финальную кампанию с cупермоделями под её руководством - ФОТО - ВИДЕО

70-летняя Донателла Версаче опубликовала в Instagram снимки своей последней рекламной кампании на посту креативного директора Versace - авторами фотографий стали всемирно известные фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт.

В съемке коллекции осень-зима 2025 приняли участие модели Клаудия Шиффер, Кейт Мосс, Кристен Макменами, Эмбер Валлетта, Наташа Поли, Саския де Брау, Лю Вэнь, Мика Арганьярас, Анок Яй, Мила ван Итен и Джеки Хупер.

«Энергия этой съёмки была невероятной. Всё было про дружбу, верность и любовь. Эта кампания создана, чтобы отметить душу женщины Versace - её силу, характер, настрой и сердце. Каждая коллекция - это история, и эта съёмка рассказывает историю Versace. Она вдохновляет настоящее и предвосхищает будущее», - отмечает Д.Версаче в социальной сети Instagram.

Напомним, что в начале марта стало известно о том, что Донателла Версаче покидает пост креативного директора Versace, который она занимала с момента смерти в 1997 году ее брата - основателя Модного дома Джанни Версаче. Ее место займет Дарио Витале (бывший директор по дизайну и имиджу Miu Miu - прим. ред.), а Д.Версаче останется амбассадором бренда.