СМИ: Еврошпионы разрабатывают план нападения на Азербайджан - ВИДЕО
Шпионская миссия Европейского Союза в Армении продолжает свою деструктивную деятельность на условной границе с Азербайджаном.
Как видно из кадров, оказавшихся в распоряжении Caliber.аz, члены миссии ЕС наблюдают за территорией Азербайджана из бинокля с боевых постов армянской армии в Зангиланском направлении. При этом члены миссии активно ведут обсуждения, жестикулируя и показывая рукой в сторону Азербайджана.
Не оставляет сомнений, что еврошпионы, среди которых имеются и французские легионеры, разрабатывают для армянской армии план нападения на Азербайджан.
Азербайджанская сторона внимательно следит за деятельностью миссии ЕС, готовая отразить любую провокацию.
Источник: Caliber.аz
336