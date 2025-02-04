Шпионская миссия Европейского Союза в Армении продолжает свою деструктивную деятельность на условной границе с Азербайджаном.

Как видно из кадров, оказавшихся в распоряжении Caliber.аz, члены миссии ЕС наблюдают за территорией Азербайджана из бинокля с боевых постов армянской армии в Зангиланском направлении. При этом члены миссии активно ведут обсуждения, жестикулируя и показывая рукой в сторону Азербайджана.

Не оставляет сомнений, что еврошпионы, среди которых имеются и французские легионеры, разрабатывают для армянской армии план нападения на Азербайджан.

Азербайджанская сторона внимательно следит за деятельностью миссии ЕС, готовая отразить любую провокацию.

Источник: Caliber.аz