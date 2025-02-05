Председатель Верховного суда Азербайджана посетил Кению - ФОТО

Делегация во главе с председателем Верховного суда Азербайджанской Республики и Судебно-правового совета Инамом Керимовым посетила Республику Кения с официальным визитом с 3 по 5 февраля 2025 года по приглашению председателя Верховного суда Республики Кения госпожи Марты Коомен.

В первый день визита делегация провела встречу в Верховном суде Кении и предоставила подробную информацию о реформах, проводимых в судебной сфере нашей страны. Была отмечена работа, проделанная по совершенствованию судебной системы Азербайджана в соответствии с международными стандартами, повышению доступности правосудия и расширению единой судебной практики. Было отмечено, что в настоящее время проводятся регулярные мероприятия по электронизации услуг в судах, а также активизируется работа по внедрению искусственного интеллекта.

На встрече также была представлена обширная презентация о работе, проводимой в рамках усовершенствования информационной системы «Электронный суд» по инициативе Верховного суда Азербайджанской Республики. Состоялся обмен мнениями о судебной практике нашей страны.

Госпожа Марта Кооменин, в свою очередь, предоставила информацию о деятельности судебной системы Кении, цифровизации, а также о проделанной работе в сфере применения информационных технологий в организации судебных процессов. Она подчеркнул важность взаимного сотрудничества и обмена опытом между судебными системами двух стран.

В ходе визита делегация посетила ключевые судебные учреждения Кении, включая Национальный Центр Транскрипции и Центр административных судебных услуг в судебном комплексе Милимани. Также был посещен суд Кахавы, который специализируется на трансграничных делах и борьбе с терроризмом, и состоялась встреча с руководителями Ассоциации адвокатов Кении. Обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес в судебно-правовой сфере.

Делегация также посетила посольство Азербайджанской Республики в Найроби.

Следует отметить, что на встречах также присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Кении Султан Гаджиев.