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Армения

Пашинян ответил, есть ли продвижение в переговорах с Баку

First News Media11:07 - Сегодня
Пашинян ответил, есть ли продвижение в переговорах с Баку

Армения представила свои предложения по последним 2 из 17 пунктов проекта мирного договора с Азербайджаном.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне и отвечая на вопросы старшего директора центра по Евразии, бывшего посла США в Узбекистане и в Украине Джоне Хербста.

«Азербайджан предлагает ввести запрет на размещение сил третьих стран на границе, имея в виду гражданскую наблюдательную миссию ЕС. В свою очередь, Армения предлагает применить этот пункт только на делимитированных участках границы. Иными словами, сил третьей стороны не должно быть только на тех участках границы, которые стороны вместе очертили. Ереван представил свое предложение в письменном виде и ждет ответа Баку», добавил Пашинян, передает Sputnik Армения.

Другой вопрос касается отзыва всех исков, представленных друг против друга в международных правовых организациях.

«Мы не против и этой идеи, но наше предложение состоит еще и в том, чтобы эти вопросы не поднимались и в двусторонних отношениях. В противном случае может создаться странная ситуация, когда, например, в международном суде это вопрос отзывается, на двустороннем уровне одна из сторон пытается продвигать это вопрос, используя его для разжигания обострений», - сказал Пашинян.

Исходя из этого, Армения предлагает положить конец дальнейшим обсуждениям конфликтных вопросов и открыть новую эру двусторонних отношений, начав с чистого листа, добавил он.

По словам Пашиняна, из сказанного можно заключить, что все важные вопросы проекта мирного договора уже согласованы. «Там были очень глубокие и чувствительные темы, но по всем вопросам уже достигнуто согласие. Например, Армения и Азербайджан договорились признать территориальную целостность друг друга, основываясь на картах Советской Армении и Советского Азербайджана», напомнил он.

«Таким образом, мы договорились о том, что Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий друг к другу и не будут их предъявлять в будущем. Фактически это краеугольный камень будущего мира, по которому уже достигнуто согласие. Я говорю это потому, что сейчас мир более чем доступен, и сейчас необходима политическая воля для доведения проекта до конца, его подписания и достижения мирного стабильного мира», - заявил Пашинян.

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