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Зеленский: США заработали миллиарды в результате войны в Украине

First News Media11:54 - Сегодня
Зеленский: США заработали миллиарды в результате войны в Украине

Полномасштабная война России против Украины принесла США миллиарды доходов и бесценный опыт ведения современной сухопутной войны.

Американские компании имеют контракты на оружие по самым высоким ценам за последние 50 лет из-за огромного спроса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану на Youtube.

«У всех европейских стран такой запрос. Люди боятся. Это огромные деньги. Американские компании заработали миллионы даже на лицензиях, потому что имеют офисы в Европе. Следовательно, это миллиарды доходов», - заявил Зеленский.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что технологии, разработанные в Украине, стали доступными и для западных стран. США, в частности, получили опыт современной великой сухопутной войны - и не только с помощью разведки, но и от самых военных, использующих американское оружие.

Источник: Gazeta.ua

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