Новая акция по потребительским кредитам от Azer Turk Bank

Государственный банк Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам.

В рамках акции физическим лицам предлагаются кредиты с годовой процентной ставкой от 11%. Комиссия - 0%.

Клиенты также смогут получить кредиты на срок до 24-х месяцев с годовой процентной ставкой 14,5%. Обратите внимание, что комиссия по кредитам, взятым на срок до двух лет, составляет 0,5%.

Кредиты сроком до 36 и 48 месяцев будут оформляться банком по годовой процентной ставке 15,5% и 16,5% соответственно.

Максимальная сумма кредита, которую может получить каждый клиент, с поручителем или без, в зависимости от его среднемесячного официального дохода, составляет 40 000 манатов.

Быстрый онлайн заказ кредита доступен на сайте Azer Turk Bank.

Акция продлится до 28 февраля 2025 года включительно.

С более подробной информацией об услугах и продуктах банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.

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