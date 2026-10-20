Выход Армении из ЕАЭС снизит ее экспорт в страны вне союза на 33,9%

Приостановление участия Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) приведет к снижению ее совокупного экспорта товаров и услуг в страны вне союза на 33,9%, а импорта из стран вне ЕАЭС — на 18,2%. Об этом говорится в совместном докладе России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, который приводит пресс-служба правительства РФ.

По результатам оценок, совокупный экспорт товаров из Армении в страны вне ЕАЭС снизится на $2 776,0 млн, или на 54,6%, с $5 086,8 до 2 310,8 млн. Импорт товаров снизится на $1 704,6 млн, или на 21,1%, с $8 062,9 до 6 358,3 млн. Экспорт услуг из Армении в страны вне ЕАЭС снизится на $635,7 млн, или на 12,8%, с $4 973,7 до 4 338,0 млн. Импорт услуг снизится на $482,9 млн, или на 12,1%, с $3 980,8 до 3 497,9 млн.

«Расчеты позволяют прогнозировать снижение совокупного экспорта товаров и услуг Республики Армения в страны вне ЕАЭС на $3,4 млрд, или на 33,9%, с $10,06 до 6,65 млрд. Совокупный импорт товаров и услуг из стран вне ЕАЭС снизится на $2,2 млрд, или на 18,2%, с $12,04 до 9,86 млрд», — говорится в тексте.

В докладе пояснили, что выход Армении из ЕАЭС повлечет приостановление для республики действия торговых соглашений между ЕАЭС и третьими странами. В результате товары, экспортируемые из Армении, утратят действующий преференциальный доступ на рынки стран — партнеров ЕАЭС по соглашениям о свободной торговле, а применяемые к ним ввозные пошлины будут повышены до ставок режима наибольшего благоприятствования (РНБ).

Подчеркивается, что значительная часть внешнеторговых операций Армении с третьими странами (не только с партнерами ЕАЭС по зоне свободной торговли) непосредственно связана с дальнейшими торговыми операциями, проводимыми на рынке ЕАЭС. Снижение торговли со странами ЕАЭС неизбежно повлечет снижение экспорта и импорта определенной продукции на рынках третьих стран.

Кроме того, снижение внешней торговли будет обусловлено общим сокращением выпуска товаров и услуг, а также ростом их себестоимости по причине снижения эффекта «масштаба», сокращения инвестиций из государств — членов ЕАЭС, удорожания энергоресурсов и иных факторов, отмечается в докладе.

Источник: ТАСС