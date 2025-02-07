Диана Арбенина о Баку, Муслиме Магомаеве, коллаборации с азербайджанскими музыкантами и не только - ФОТО – ВИДЕО

Известная российская певица, основатель и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина находится в столице Азербайджана, где встретилась с представителями азербайджанских СМИ и ответила на их вопросы.

О причине приезда в Баку

Я приехала в столицу Азербайджана для того, чтобы закончить запись нового альбома, релиз которого состоится в марте. Я здесь для того, чтобы закончить несколько треков, свести их. Спасибо студии звукозаписи Beat Music за то, что нас приютили.

О новом альбоме, записанном в столице Азербайджана

В моем новом альбоме 11 треков. Тридцать лет я занимаюсь музыкой, группе «Ночные снайперы» также 30 лет - вы же знаете прекрасно, что мы рок-коллектив, который строился всегда в традиционной схеме - барабаны, бас, гитара и так далее. Мне захотелось в прошлом году выключить барабаны вообще, отказаться от них. Не могу сказать, что это шаг вперёд или в бок, или назад - это действительно какая-то новая страница в истории группы, потому что мы никогда электронной музыкой не занимались. Но мне очень нравится смешение жанров. В альбоме нет живых барабанов ни в одном треке, и он про любовь.

О прошедшем и будущем концерте в Баку

С Баку длинная история - во-первых, это, конечно же, концерт сольный в Зелёном театре, а затем музыкальный фестиваль «Жара», на котором я была неоднократно. Помню, когда я была в один из последних моих приездов на «Жару», я должна была закрывать фестиваль. Мы полночи ходили по берегу Каспия и ждали, когда мы выйдем на сцену. Но при этом я ни разу не искупалась в Каспийском море. Думаю, что 13 июня, когда я надеюсь мы сыграем очередной концерт в Баку, я обязательно искупаюсь в Каспии. Потому что даже стыдно как-то (улыбается).

Что касается концерта в Зелёном театре, который прошел несколько лет тому назад, то там очень неожиданно пошел сильный дождь. Еще секунду назад все сидели, просто слушали и через какое-то время я открываю глаза, все сидят уже под черными зонтами. Тогда все промокло, оборудование… Мы были вынуждены завершить концертное выступление минут на 40 раньше, так что в скором времени вернемся и завершим прерванное. Было очень приятно, что, несмотря на дождь, тогда никто не ушел с концерта.

О столице Азербайджана и азербайджанской кухне

Это Старый город и очень жаркая погода. Когда я собиралась в Баку, посмотрела прогноз – было +8, +10. Ну я и приехала к вам в косухе, которую не надевала лет сто. Прилетаю, а тут такой ветер! Меня просто сдуло, когда я вышла из самолета - не помню, чтобы были такие ветра ранее. Мне, конечно, хочется ощутить на себе вот именно полную палитру азербайджанской погоды. Потому что это не только жара, но я думала, что, конечно, будет в феврале теплее.

Не думаю, что мои тренеры будут очень рады, когда меня увидят вернувшуюся из Баку, так как в форме я была несколько дней назад, но не сейчас, так как у вас очень вкусно. Мое любимое азербайджанское блюдо - это шах-плов. Это невероятно вкусно! Но за эти дни ни разу не попробовала никакой десерт – что такое десерты бакинские, я вообще не знаю. Их место занял плов!

О Муслиме Магомаеве и возможной коллаборации с азербайджанскими артистами и музыкантами

Если говорить об артисте и песне, с которыми у меня в первую и главную очередь ассоциируются Баку и Азербайджан, то это, конечно же, великий Муслим Магомаев и его песня «Море-море». Что касается современной азербайджанской музыки, то я только за возможные коллаборации с азербайджанскими музыкантами и артистами, потому что мне это в целом дико нравится.

Мы сейчас выпустили трибьют-альбом песен «Ночных снайперов», которые исполняют молодые артисты. Считаю, что есть две категории артистов – одни ни в коем случае не пускают молодых, ревнуют и всеми силами не дают им заявить о себе. Я, слава Богу, отношусь ко второй категории, которая очень любит молодую шпану, они меня заводят. Когда я вижу талантливого молодого музыканта, у меня никогда нет и не было ревности. Мне в 2024 году исполнилось 50, а кому-то 20 или 30 - мне это нравится, меня это куражит. Более того, если я вижу действительно талантливого человека, молодого музыканта, то мне в кайф ему объяснить и рассказать, что я уже поняла, и его наполнить этой энергией. Поэтому мне бы очень хотелось взаимодействия и с бакинскими артистами и музыкантами.

О том, как не идти на поводу у массового слушателя

Нужно понимать, что ты на сцене временный гость. Ты гость на сцене, на самом деле – сцена была до тебя и будет после тебя. Поэтому, если ты выходишь на сцену и думаешь, что ты такой король или такая королева, то сцена в принципе тебе очень быстро объяснит, кто главный. А главный - она всегда. То есть, она в принципе тебя уберет с себя, перестанет пускать, и ты потеряешь публику.

Нужно четко знать свое место, нужно понимать, что ты муравей, просто маленький муравей, который сейчас, в этом данном отрезке времени занимается музыкой. Будут талантливые люди и после тебя, и были кайфовые до тебя. То есть, нужно иметь уважение к тому, чем ты занимаешься - это первое. А второе - ориентироваться только на свою любовь. Ни в коем случае не надо ориентироваться на то, что модно, на то, что там, где-то кто-то что-то тебе должен поставить, какой-нибудь лайк и так далее. Плевать тебе нужно на это. Когда пишу песни, я никогда не думаю про людей. Я думаю только про того человека, в которого влюблена, думаю про своё чувство. Мне наплевать вообще, понравится кому-то моя песня или нет - пишу ее в первую очередь для себя, а потом люди это понимают. Каким-то образом они понимают, что им не хотят понравиться, ну то есть, что я не делаю это для того, чтобы вам понравиться.

Я какая есть, другой быть уже не смогу, как и вы не сможете быть другим. Вот и они через вот это находят какие-то моменты, которые им близки. Вот, например, как песня «Секунду назад». не понимаю, почему она стала такой популярной, это очень грустная песня. Но она зашла в людей... Причём я для этого ничего не делала - просто написала, несколько раз спела, и всё. Но люди, каждый понял, что-то нашёл там своё. А я не пыталась всем рассказать, доказать, что вот здесь у вас то же самое есть, что у меня. Люди одинаково любят и одинаково умирают, и причём в одиночестве…

Формула абсолютного хита от Дианы Арбениной

Конечно, формула хита есть, но я вам не расскажу все секреты (улыбается). Я знаю, что та или иная песня станет хитом, умею отсекать лишнее. В свое время лет 27 назад, когда я жила в Питере, была такая группа Tequila Jazz, там был такой Женя Федоров, он пришёл на мой концерт. У меня тогда совершенно другие песни были. Мы с ним сели за стол, и он сказал мне: «Послушай, самое главное, не пытайся в одной песне написать все». Вот это и есть секрет, но он не мой, а Федорова - это не я придумала, но я это очень чётко поняла.

Если это поможет, то пользуйтесь ради Бога, потому что достаточно в песне одной строчки одного очень правильно выверенного музыкального хода, чтобы песня стала хитом, но не надо крутиться как вошь на гребешке, пытаясь всем понравиться. Это самое главное - тогда люди поймут вашу независимость, в хорошем смысле, и вашу неподкупность, они оценят это абсолютно точно!

Фотографии предоставлены пресс-службой Beat Music