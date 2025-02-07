В Евлахе захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Тарлана Мамедова - ФОТО

В Евлахе захоронены идентифицированные останки Мамедова Тарлана Фикрет оглу, на протяжении 31 года считавшегося пропавшим без вести в Первую Карабахскую войну.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в церемонии прощания приняли участие руководство Исполнительной власти города Евлах, руководители правоохранительных органов, ведомств, предприятий и организаций, члены семей шехидов, гази, ветераны войны, представители общественности и жители района.

После джаназа намаза останки Тарлана Мамедова был преданы земле на городской Шехидляр хиябаны под звуки залпов и государственного гимна, исполненного в сопровождении военного оркестра. Были прочитаны молитвы за упокой души шехида, к могиле возложены венки и цветы.

Трехцветный азербайджанский флаг, которым был покрыт гроб шехида, передан матери шехида Рафиге Байрамовой.

Тарлан Мамедов родился в 1975 году в поселке Аран Евлахского района. Участвовал в боях за Физулинский район во время Первой Карабахской войны. Пропал без вести 10 января 1994 года в направлении села Ашагы Абдуррахманлы.