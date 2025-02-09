ДТП на трассе Баку-Сумгайыт привел к дорожному затору - ОБНОВЛЕНО

Дорожно-транспортное происшествие на трассе Баку-Сумгайыт спровоцировало дорожный затор.

Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД.

Согласно информации, ДТП зафиксировано у Бакинского международного автовокзального комплекса в Бинагадинском районе столицы. Авария привела к пробке в направлении станции метро "20 Января".

"Для устранения затора принимаются меры", - добавили в ведомстве.

13:20

Неисправный автомобиль вызвал затор на трассе Баку-Сумгайыт.

Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД.

Так, легковой автомобиль остановился из-за технической неисправности на участке трассы Баку-Сумгайыт у Бакинского автовокзала в Бинагадинском районе столицы, вследствие чего на дороге образовался затор в направлении станции метро "20 Января".

В настоящее время ведутся работы по эвакуации автомобиля и устранению затора.