В Ясамальском районе Баку возник пожар в многоэтажке, эвакуированы девять человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

При пожаре в многоэтажном жилом здании в Ясамальском районе Баку спасатели эвакуировали девять человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" поступил вызов в связи с пожаром в жилом доме в Ясамальском районе Баку, на место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание на шестом этаже восьмиэтажного жилого дома было ликвидировано в короткие сроки. В результате пожара в трехкомнатной квартире общей площадью 80 кв.м. сгорели горючие конструкции и домашнее имущество одной комнаты и балкона на площади 25 кв.м. Большая часть квартиры была защищена от огня.

В рамках мер безопасности были эвакуированы девять жильцов дома.

10:20

В Ясамальском районе Баку вспыхнул пожар в жилом здании.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, возгорание зафиксировано в жилом массиве Ени Ясамал, на пересечении улиц Ахада Ахмедова и Мухаммада Хиябани, неподалеку от кольцевой дороги.

На место происшествия привлечены сотрудники противопожарной службы и бригады скорой медицинской помощи. Пожар потушен.