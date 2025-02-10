​​​​​​​В Астаре задержан наркокурьер с 8 кг героина – ВИДЕО

Сотрудники Астаринского районного отдела полиции в ходе оперативных мероприятий предотвратили реализацию значительного количества наркотических средств, которые были ввезены на территорию страны контрабандным путем.

В ходе мероприятий был задержан 44-летний Мирталех Агаев, ранее судимый – у него было обнаружено 8 килограммов героина, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе расследования было установлено, что М.Агаев получил наркотики от гражданина Ирана, личность которого проверяется, и согласился доставить их по указанным адресам.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.