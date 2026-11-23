Иранские спецслужбы задержали 27 человек, подозреваемых в причастности к деятельности четырех вооруженных ячеек сепаратистской группировки в провинции Западный Азербайджан.

Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на региональное управление Министерства разведки Ирана.

По данным ведомства, задержанные планировали теракты и действия, направленные на дестабилизацию обстановки в стране. В ходе операции у них изъяли 52 автомата Калашникова, 94 магазина и терминал Starlink.

В Минразведки также заявили, что участники группировок занимались переправкой оружия и оборудования Starlink из приграничных районов в города Ирана.

Кроме того, на въезде в страну были задержаны еще шесть человек, подозреваемых в контрабанде оружия и боеприпасов из соседних государств. Среди них был один иностранный гражданин. У этой группы изъяли 201 единицу оружия, в том числе пистолеты, а также 100 магазинов.