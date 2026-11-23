Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) провело внеплановую проверку ресторана «By Fateh Gənclik», расположенного в Наримановском районе столицы и принадлежащего физическому лицу Бахраму Мехтиеву.

В ходе проверки выяснилось, что ресторан осуществлял деятельность незаконно, без регистрации в системе учета предприятий пищевой безопасности, а также с нарушением санитарных норм, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

В частности, на кухне не соблюдалась технологическая последовательность приготовления блюд, на мясную продукцию, предлагаемую посетителям, отсутствовали соответствующие разрешительные документы. Кроме того, сотрудники работали без прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров.

Также были обнаружены продукты питания и безалкогольные напитки с истекшим сроком годности.

В связи с выявленными нарушениями деятельность заведения приостановлена до их устранения. В отношении предпринимателя составлен административный протокол.

Кроме того, для проведения лабораторных исследований были взяты образцы мясной продукции.