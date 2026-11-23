Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения выступил с предупреждением в связи с проведением в аптеках офтальмологических обследований без лицензии.

Как сообщает 1news.az, в распространенном Центром заявлении подчеркивается важность того, чтобы отделы оптики, действующие при аптеках, работали в соответствии с требованиями законодательства.

Отмечается, что деятельность отделов оптики при аптечных организациях регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами:

«Руководители аптечных организаций и субъекты предпринимательства обязаны обеспечивать организацию данной деятельности в соответствии с требованиями законодательства и строго их соблюдать.

Наряду с продажей оптической продукции в аптечных организациях проведение врачом-офтальмологом офтальмологических обследований медицинского характера расценивается как частная медицинская деятельность и подпадает под соответствующие лицензионные требования. Подобные обследования могут проводиться только при соблюдении установленных законодательством лицензионных, материально-технических и организационных требований. Помещение, в котором проводятся обследования, также должно соответствовать действующим нормативам».

В сообщении подчеркивается, что проведение в аптечных организациях подлежащих лицензированию офтальмологических обследований без соответствующей лицензии и без обеспечения установленных законом необходимых условий категорически недопустимо:

«Работа врача-офтальмолога в аптеке или организация услуг по обследованию в любой форме не освобождает от предусмотренных законодательством требований лицензирования. В связи с этим руководителям аптечных организаций, субъектам предпринимательства и соответствующим лицам выносится строгое предупреждение о необходимости обеспечения соблюдения всех применимых требований законодательства при организации и проведении офтальмологических обследований. Оказание подобных медицинских услуг без соответствующей лицензии и необходимых условий не должно допускаться.

Предупреждаем, что в случае выявления в аптечных организациях фактов осуществления частной медицинской деятельности без соответствующей лицензии или нарушения иных обязательных требований данные факты будут расследованы в установленном законом порядке, а в отношении допустивших нарушения лиц и субъектов предпринимательства в рамках полномочий будут приняты предусмотренные законодательством меры. Еще раз доводим до сведения, что соблюдение требований законодательства является обязательным. Для защиты здоровья и безопасности граждан, а также законной организации оказываемых услуг руководители аптечных организаций и соответствующие субъекты предпринимательства должны в полном объеме и своевременно выполнять возложенные на них обязательства».