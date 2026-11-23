Вице-премьер Италии Маттео Сальвини намерен добиваться удаления имен всех граждан страны с украинского сайта «Миротворец» и его закрытия.

«Я знаю, что мое имя убрали из списка на этом террористическом сайте, но этого недостаточно. Посол Украины попросил о встрече со мной, и я намерен с ним встретиться. Я потребую удаления имен всех остальных граждан Италии с этого ресурса, который разжигает насилие, и потребую закрытия самого сайта», — заявил Сальвини.

Он также отметил, что сложившаяся ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Ранее имя итальянского вице-премьера было внесено в список «врагов Украины» на сайте «Миротворец».

Источник: Il Fatto Quotidiano