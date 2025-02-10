Важное обращение от Минздрава и AQTA по поводу использования электронных сигарет

Министерство здравоохранения и Агентство продовольственной безопасности (AQTA) обратились к гражданам по поводу электронных сигарет.

В совместном обращении двух ведомств отмечается, что в последние годы электронные сигареты (вейпы) стали неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей по всему миру, и подчеркивается следующее: «Эти устройства, представленные как альтернатива традиционным сигаретам, особенно популярны среди молодежи и женщин. Яркие дизайны, различные фруктовые и сладкие вкусы, маркетинговые стратегии и широкая реклама в социальных сетях делают электронные сигареты привлекательными для молодежи. Хотя основная целевая аудитория этих продуктов на начальном этапе - люди, стремящиеся бросить курить».

Отмечается, что статистика последних лет показывает, что использование вейпов быстро распространяется среди тех, кто ранее не курил, особенно среди подростков и молодежи: «С увеличением исследований о рисках для здоровья, связанных с вейпами, стало очевидно, что они вовсе не безвредны и в некоторых случаях могут быть даже более опасными, чем традиционные табачные изделия. Жидкости для вейпов содержат различные химические вещества, включая никотин, тяжёлые металлы и многие другие вредные компоненты, которые оказывают влияние на человеческий организм. Несмотря на то, что в электронных сигаретах нет табака, что создает иллюзию их меньшей вредности, это заблуждение. Никотин, помимо своей высокой зависимости, что подтверждено научными исследованиями, оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы».

Подчеркивается, что использование электронных сигарет приводит к выделению пара в атмосферу, что представляет опасность не только для пользователя, но и для окружающих людей. В результате пассивного вейпинга, люди рядом также вдыхают никотин и другие химические вещества. Это особенно опасно для детей, беременных женщин и людей с заболеваниями дыхательных путей.

Кроме того, отсутствие дыма и приятный запах пара электронных сигарет способствуют их более широкому использованию в закрытых помещениях. Если дым и запах сигарет сразу заметны в местах, где курение запрещено, то аэрозоли от вейпов гораздо менее заметны. По этой причине некоторые пользователи спокойно используют вейпы в транспорте, ресторанах и других общественных местах, что создаёт более широкую проблему для здоровья общества и подчеркивает важность контроля за этими устройствами.