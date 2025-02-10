В Саатлы задержан подозреваемый в мошенничестве на крупную сумму

Сотрудниками полиции Саатлинского района в ходе проведённых мероприятий был задержан Джавид Дадашов, находившийся в розыске по обвинению в мошенничестве.

Как сообщили APA в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, Дадашов, воспользовавшись доверием четырёх местных жителей, дал им ложные обещания трудоустройства с высоким доходом, приобретения автомобилей и лечения за рубежом. В результате его действий пострадавшие лишились более 30 000 манатов, передает 1news.az.

По решению суда в отношении Джавида Дадашова избрана мера пресечения в виде ареста. Если есть другие граждане, пострадавшие от его незаконных действий, они могут обратиться в полицию.