Трамп приказал прекратить выпуск одноцентовых монет в США

Президент Дональд Трамп сообщил, что приказал финансовому ведомству США прекратить выпуск монет номиналом 1 цент из-за высокой стоимости их чеканки.

«Слишком долго Соединенные Штаты чеканили пенни, которые буквально стоили нам больше 2 центов каждая. Это так расточительно! Я поручил министру финансов США [Скотту Бессенту] прекратить выпуск новых пенни», - написал президент в социальной сети Truth Social.

Он в очередной раз обратил внимание на необходимость прекратить нецелесообразное расходование бюджетных средств в США.

Возглавляемое американским бизнесменом Илоном Маском ведомство по повышению эффективности работы правительства США 21 января сообщило в социальной сети X, что выпуск одной монеты номиналом 1 цент «стоит больше 3 центов». В 2023-м финансовом году в стране отчеканили более 4,5 млрд таких монет, уточнили в ведомстве. Это обошлось американским налогоплательщикам в $179 млн.

Новая вашингтонская администрация ранее приняла ряд мер, направленных на сокращение расходов федерального бюджета. Трамп назначил Маска главой ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией (Department of Government Efficiency, DOGE). Президент отмечал, что DOGE «будет предоставлять рекомендации и советы извне», сотрудничая с Белым домом.

24 января новое ведомство сообщило, что за первые 80 часов работы аннулировало признанные ненужными госконтракты примерно на $420 млн. Маск рассчитывает сократить государственные расходы США на $2 трлн.

Источник: ТАСС