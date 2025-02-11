Инициаторы по вступлению Армении в ЕС заявили об отсутствии намерения выхода из ЕАЭС

Представитель прозападной гражданской инициативы по вступлению Армении в ЕС, бывший министр юстиции Артак Зейналян заявил об отсутствии намерения выходить из ЕАЭС.

«Данный законопроект направлен на начало интеграции в ЕС, а не на ликвидацию или нейтрализацию ЕАЭС. Здесь нет никаких задач о выходе из ЕАЭС, разрыве связей с ЕАЭС. Мы пытаемся найти новые рынки», - отметил он, выступая в парламенте.

Парламент Армении во вторник начал обсуждение по принятию законопроекта о начале процесса вступления в ЕС.

9 января правительство Армении одобрило данный проект. Премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического присоединения Иревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. В свою очередь глава МИД республики Арарат Мирзоян пояснял, что сам законопроект был общественной инициативой, собравшей необходимое число подписей.

Как заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода республики из ЕАЭС. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в Евразийском экономическом союзе. В свою очередь министр экономики Армении Геворг Папоян утверждал, что Иреван не собирается выходить из ЕАЭС. По его словам, Армения должна поддерживать, развивать и повышать уровень отношений с ЕАЭС, а также наращивать отношения с другими структурами.

Источник: ТАСС