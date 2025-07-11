Дело о беспорядках 2020 года: в Армении новые задержания
Следственный комитет Армении сообщил о задержании еще 7 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в ночь подписания трехстороннего заявления по Карабаху в 2020 году.
«В суд представлены ходатайства о применении в их отношении меры пресечения в виде административного надзора», – говорится в сообщении, передают армянские СМИ.
В конце мая СК сообщил о задержании еще 9 человек в рамках расследования. По этому делу проходят десятки лиц. Процесс идентификации продолжается.
Напомним, в ночь на 10 ноября 2020 года, после подписания лидерами Армении, России и Азербайджана заявления о прекращении огня в Карабахе, группа лиц ворвалась в правительственные здания в Иреване.
По данным следствия, задержанные прорвались через полицейское оцепление, разбили стекла и выломали дверь Дома правительства, после чего ворвались в здание и устроили погром.
Также было совершено нападение на тогдашнего спикера парламента (ныне – глава МИД) Армении Арарата Мирзояна.