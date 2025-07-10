СК Армении заявил о задержании еще семи лиц по подозрению в терроризме

Следственный комитет Армении заявил о задержании семи граждан по подозрению в терроризме.

«На данный момент задержано 7 человек, одному из которых предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 43-308 УК», - говорится в заявлении ведомства, передают армянские СМИ.

По информации СМИ, все задержанные являются членами оппозиционной партии «Дашнакцутюн».

«В рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 43-308 и части 1 статьи 335 УК РА — по фактам подготовки теракта, а также незаконного оборота огнестрельного оружия, его основных компонентов, боеприпасов, иных веществ, устройств и предметов - проведены масштабные следственные и процессуальные действия, в том числе обыски по ряду адресов.

В результате изъяты предназначенный для дистанционного подрыва электрический детонатор, его комплектующие, боевая граната, запал от боевой гранаты, порох, средства радиосвязи и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Проводятся неотложные следственные и процессуальные действия.

На данный момент задержаны 7 человек, против одного из них возбуждено публичное уголовное преследование по части 1 статьи 43-308 УК (подготовка теракта). Предварительное следствие продолжается», говорится в сообщении СК.