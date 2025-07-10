Прокуратура требует изъять имущество арестованного армянского депутата

Генпрокуратура Армении требует конфисковать имущество арестованного оппозиционного депутата Артура Саркисяна и аффилированных с ним лиц.

В ходатайстве о конфискации указаны шесть объектов недвижимости, два объекта движимого имущества, доли в шести юридических лицах, а также около 2 млн драмов (примерно $5 тыс) как остаток средств предполагаемого незаконного происхождения, передают армянские СМИ.

Накануне суд арестовал Саркисяна на два месяца после того, как парламент лишил его депутатской неприкосновенности. Ему предъявлено обвинение в содействии движению «Священная борьба».