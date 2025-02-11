Казахстан наращивает экспорт: объемы поставок зерна в Азербайджан достигли 266 тысяч тонн

За период сентябрь-январь 2024/2025 года экспорт казахстанского зерна в Азербайджан вырос в 88 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 266 тысяч тонн.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, увеличение поставок зерна в Азербайджан и другие страны происходит на фоне общего роста экспортных перевозок казахстанского зерна, который за указанный период составил 47 проц, достигнув в целом 4,8 млн тонн.

По итогам 2024 года перевезено 10,6 млн тонн зерна, в том числе 2,5 млн тонн внутри страны и 8,1 млн тонн на экспорт.