Повестка Президента: Ильхам Алиев о достижениях и политике Азербайджана, Трампе и многополярном мире

На полях прошедшего в Давосе саммита Президент Ильхам Алиев 20 января дал интервью CGTN (China Global Television Network), которое вышло в эфир китайского телеканала 11 февраля.

В интервью Президент Азербайджана коснулся многих тем, являющихся определяющими как для нашей страны, так и для международной повестки.

О восстановлении территориальной целостности и уважении к международным обязательствам

Говоря о достижениях Азербайджана последних лет, Ильхам Алиев подчеркнул, что важнейшее из них - это восстановление территориальной целостности, что стало возможным на основе норм международного права.

«Мы достигли этого на основе норм и принципов международного права, в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Совета Безопасности ООН. В течение почти 30 лет это было нашей национальной идеей. Резолюции, принятые многочисленными международными организациями, так и остались на бумаге. Нам пришлось решать это самим и восстанавливать справедливость собственными силами. Это еще раз доказывает, что миру сейчас действительно необходимо полное уважение к международным обязательствам», — сказал Ильхам Алиев.

Позиция Азербайджана в многополярном мире

Говоря о многополярном мире, Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан сохраняет независимую внешнюю политику, ориентированную на поддержание стабильности и развитие самодостаточной экономики, всегда твердо отстаивает свои национальные интересы и добивается значительных успехов, несмотря на внешние вызовы.

«Мы создали сильную, самодостаточную экономику. У нас очень низкий уровень внешнего долга по отношению к ВВП, он составляет всего 6,9 процента. Исходя из этого, мы инициировали масштабные проекты, которые обеспечили возможности для создания коммуникаций в регионе. Мы хорошо зарекомендовали себя в регионе Южного Кавказа и Каспия, к которым мы принадлежим. Безусловно, мы твердо отстаиваем свои национальные интересы, свой образ жизни, свою независимую политику и добились немалых успехов. Поэтому я бы сказал, что пример Азербайджана, как страны, которая относительно недавно появилась на международной карте, отстаивает свои национальные интересы и налаживает хорошие контакты по всему миру, показывает, что защищать собственные интересы возможно при наличии стабильности и единства в обществе», — подчеркнул Ильхам Алиев.

О протекционизме и двойных стандартах в контексте перспектив вступления Азербайджана в ВТО

Говоря о перспективах вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), Президент отметил, что, хотя переговоры по этому вопросу ведутся уже несколько десятилетий, процесс осложняется протекционизмом и двойными стандартами, которые нарушают основные принципы ВТО.

«Страны могут вводить тарифы и использовать протекционистские механизмы для защиты своих рынков, что абсолютно противоречит принципам ВТО», — сказал Ильхам Алиев.

Азербайджан, по его словам, продолжает внимательно анализировать все аспекты вступления в организацию, при этом обращая внимание на то, что значительная часть его экспорта —ископаемое топливо.

«Открытие рынка для всех членов ВТО усилит конкуренцию, что может нанести ущерб интересам местных производителей. Поэтому мы балансируем этот процесс и стараемся получить максимально положительные условия в будущем в переговорном процессе», - заявил глава государства.

Как отметил Президент, экономика Азербайджана самодостаточна, у страны один из самых низких показателей внешнего долга по отношению к ВВП, валютные резервы превышают внешний долг в 14 раз.

«Так что мы не нуждаемся в дополнительных льготах. Мы не хотим терять то, что уже имеем. Но в то же время мы будем смотреть, насколько выполняются наши условия. Если все наши предложения по вступлению — будь то в рамках двусторонних переговоров со странами или с самой организацией — будут выполнены, то, я думаю, процесс пойдет более гладко», - пояснил он.

О стратегическом партнерстве с Китаем

Одной из ключевых тем в интервью стало развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем.

Ильхам Алиев напомнил, что в прошлом году обе страны официально стали стратегическими партнерами: «После моей встречи с Председателем Китая летом прошлого года была принята соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве. Это очень важный политический шаг в наших двусторонних отношениях».

Ильхам Алиев также подчеркнул важность сотрудничества в области транспортных взаимосвязей, заявив, что Азербайджан может сыграть ключевую роль в проекте Среднего коридора, который обеспечивает транспортировку товаров между Востоком и Западом: «Азербайджан расположен на маршруте с Востока на Запад, уже оснащенном современной и развитой транспортной инфраструктурой. Поэтому мы можем внести большой вклад с точки зрения практических результатов».

Глава государства подчеркнул важность стабильной и многовекторной внешней политики Азербайджана, направленной на укрепление позиций страны на международной арене: «Наша внешняя политика, как и в любой другой стране, является лишь продолжением нашей внутренней политики».

Азербайджан продолжает активно развивать свою внешнюю политику, ориентированную на укрепление независимости, развитие экономики и международного партнерства, особенно с такими странами, как Китай, подчеркнул глава государства.

Ильхам Алиев выразил надежду, что в будущем для граждан Азербайджана будет введен безвизовый въезд в Китай, отметив, что недавно Азербайджан отменил визовые требования для граждан Китая, теперь им не нужно подавать заявление на электронную визу. Президент подчеркнул, что это способствует увеличению числа туристов и усилению контактов между народами, добавив, что общественная дипломатия сыграет важную роль в этом процессе.

Экологические инициативы и будущее

Не менее важной частью внешней политики Азербайджана является инициатива по развитию «зеленой» энергии, страна активно инвестирует в солнечную и ветровую энергетику.

«Наша ближайшая цель состоит в том, чтобы к 2027 году обеспечить выработку двух гигаватт солнечной и ветровой энергии, а к 2030 году довести этот объем до шести гигаватт, что станет своего рода революцией в энергетическом портфеле Азербайджана», — заявил Ильхам Алиев.

Глава государства также рассказал о совместных проектах с Китаем, включая строительство энергетического кабеля по дну Каспийского моря.

«Мы подписали соглашение между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном о строительстве энергетического кабеля по дну Каспийского моря. Это коридор «зеленой» энергии с огромным потенциалом», — сказал Президент.

Мир может стать безопаснее, если страны сосредоточатся на своей повестке

Президент Азербайджана подчеркнул важность стабильной внутренней политики и крепкой экономики для успешного функционирования страны на международной арене.

Он отметил, что благодаря социальным программам и экономическим реформам Азербайджану удалось снизить уровень бедности и построить стабильную политическую систему.

«Наша позиция такова: если каждая страна будет концентрироваться только на своей повестке и не будет пытаться вмешиваться в дела других стран, то не будет конфликтов, разногласий и войн. Единственная причина, по которой мы все еще имеем нестабильные ситуации и кровопролитие по всему миру, заключается в том, что страны с империалистическим прошлым хотят продолжать вмешиваться, доминировать и диктовать. И это, естественно, приводит к сопротивлению.

Нам удалось защитить себя от вмешательства во внутренние дела. Но не каждая страна имеет потенциал для того, чтобы делать это. Если страны зависят экономически, они, безусловно, будут менее способны сопротивляться и защищать свои национальные интересы. Экономика — это основа всего. Идеология, экономика и национальные идеи — все это в совокупности обеспечило Азербайджану место, которое мы заслуживаем», - заявил Ильхам Алиев.

Азербайджан сохраняет уверенность и оптимизм в своей внешней политике

Президент Ильхам Алиев отметил в интервью, что Азербайджан сохраняет уверенность и оптимизм в своей внешней политике.

Он подчеркнул, что отношения с США при президенте Трампе были очень успешными, в отличие от последних четырех лет, когда американо-азербайджанские связи ухудшились «из-за несправедливого и нечестного подхода» администрации Байдена.

Ильхам Алиев выразил оптимизм, полагая, что будущие отношения с США могут вернуться к более продуктивному состоянию: «Мы ожидаем, что эти четыре года, которые мы считаем потерянными годами в американо-азербайджанских отношениях, станут историей, и мы возобновим работу».

Президент заявил, что среди европейских лидеров существует значительная неопределенность, вызванная изменениями в политической ситуации в США. Глава государства подчеркнул, что многие европейские лидеры не поддерживали президента Трампа и даже активно противостояли ему в последние годы, что политическая борьба на Западе привела к определенным последствиям.

«Мы уже увидели первую «дисквалификацию» — ей подвергся премьер-министр Канады. Одного слова Президента Трампа стало достаточно, чтобы отправить его в отставку. И причиной этого стали не только определенные политические процессы. Это просто потому, что некоторые западные лидеры были очень несправедливы к Президенту Трампу, и, безусловно, они обеспокоены, что теперь, возможно, пришло время для них нести ответственность за это», - сказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана выразил мнение, что изменение власти в США может привести к улучшению мировой безопасности, поскольку в первые годы президентства Трампа США не начали новых войн, что является уникальным событием в истории этой страны за последние десятилетия.

О честности и ответственности в политике, а также о важности принятия решений в интересах страны

В своем интервью Президент Азербайджана поделился взглядом на лидерство и ответственность, которая лежит на плечах любого лидера. Он подчеркнул, что лидер всегда должен быть честен с народом и никогда не лгать людям.

«Лидерство — это огромная ответственность. И самое главное, лидер всегда должен быть справедлив к своему народу, к своему населению. Никогда не лгать своему народу. И народ это оценит», — сказал Президент.

Ильхам Алиев отметил, что многие лидеры, стремясь к власти, дают множество обещаний, которые позже не выполняются, что приводит к разочарованию и политическому кризису.

«На протяжении более двадцати лет я всегда говорил народу Азербайджана правду. Неважно, какой была эта правда — положительной или отрицательной, какой угодно. Я всегда говорил людям, что мы восстановим справедливость. И люди верили мне. И после 17 лет у власти мы, наконец, сделали то, что обещали, и восстановили наш суверенитет, территориальную целостность и достоинство», - сказал Президент.

Ильхам Алиев также дал совет другим лидерам, которые пытаются получить поддержку общественности: «Говорить правду. И делать то, что необходимо для страны, несмотря на международное давление, независимо от международных СМИ, независимо от того, что они говорят о вас, как они вас называют, или как они вас оскорбляют. Просто делайте то, что правильно для вашей страны, и вы добьетесь успеха, и страна будет успешной».

Это – настоящий урок лидерства от Президента Азербайджана Ильхама Алиева, чьи слова никогда не расходятся с делом.