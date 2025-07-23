В Баку возбуждено уголовное дело в связи с незаконным сторительством в охранной зоне железной дороги

В Наримановском районе столицы были захвачены земельные участки, относящиеся к охранной полосе между железнодорожными линиями Баку пассажирский-Кешля, Нариманов-Бёюкшор, на которых проводилось незаконное строительство.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о самовольном строительстве или проведении строительных работ на земельном участке без установленного законом права пользования или аренды.

По уголовному делу продолжаются следственные мероприятия.