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Суд арестовал главреда Baza

First News Media19:52 - Сегодня
Суд арестовал главреда Baza

Главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову вменяется три эпизода дачи взятки.

Решением Замоскворецкого суда главный редактор Baza Глеб Трифонов арестован до 20 сентября по статье о даче взятки.

Об этом сообщил "РИА Новости" из зала суда.

Суд посчитал, что он может скрыться за пределами РФ, препятствовать расследованию или уничтожить доказательства.

Ранее сообщалось, что доказательство, на которое ссылается следствие по делу главреда Baza, - его фотография с банкомата, сделанная в 2023 году, когда он пополнял счет наличными. Кому он потом переводил деньги, неизвестно.

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