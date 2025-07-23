Россия и Украина завершили переговоры в Стамбуле - ОБНОВЛЕНО

Россия и Украина завершили переговоры в Стамбуле, передают турецкие СМИ.

"Завершили", - сказал собеседник агентства. Переговоры в полном составе начались в 20:37 по местному времени (21:37 по бакинскому времени) и продлились около 40 минут.

21:10

Главы делегаций РФ и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят встречу тет-а-тет во дворце Чираган.

Об этом ТАСС сообщил источник.

"Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. Встреча проходит тет-а-тет", - сказал собеседник агентства.

20:33

В Стамбуле стартовали переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию конфликта.

Встреча проходит во дворце "Чираган" при участии турецкой делегации во главе с министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

Отметим, что делегацию РФ возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.