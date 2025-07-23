Зеленский: Украина на переговорах будет настаивать на полном прекращении огня

Делегация Украины на переговорах с Россией в Стамбуле будет настаивать на немедленном прекращении огня. Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram-канале.

"Будем настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня", - отметил он.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет вечером 23 июля в Стамбуле. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главной темой обсуждения станут проекты меморандумов двух стран. В переданном во время второго раунда меморандуме российская сторона изложила ряд своих условий для перемирия.