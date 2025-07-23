Объявлены имена победителей пятого конкурса «Восхождение»

Определены победители пятого сезона конкурса «Восхождение».

Как сообщили в Рабочей группе конкурса, из 124 финалистов 20 участников, набравших наивысшие баллы, были признаны победителями. Самому молодому победителю — 24 года, самому возрастному — 39 лет. 42,86 % победителей работают в государственном секторе, а 57,14 % — в частном.

Конкурс состоит из пяти этапов: регистрация, онлайн этап, очный этап, полуфинал и финал. В рамках полуфинала способности кандидатов оценивались экспертами по девяти компетенциям: стратегическое мышление, эффективное лидерство, принятие решений, ориентация на результат, управление эффективностью, адаптивность, инновационное мышление, работа в команде и сотрудничество, этика и честность. В финальном этапе участники продемонстрировали свои знания и управленческие навыки, решая различные ситуационные задачи по «Модели управленческих ролей».

В рамках подготовки к полуфинальному и финальному этапам была организована учебная программа для оценочных экспертов. В тренингах приняли участие 153 эксперта. Они не только оценивали навыки участников на основе приближенных к реальности симулированных ситуаций, но и были подробно проинформированы о критериях оценки, деятельности центров оценки и функциях экспертов.

Напомним, что процесс оценивания осуществляется методом «Оценочной конференции» (Assessment Conference), который основан на международном опыте и отличается объективностью. Этот метод обеспечивает многогранный подход к работе каждого участника и позволяет принимать окончательные решения на коллегиальной основе и в настоящее время считается самым надежным методом оценки в мире.

Конкурс «Восхождение» учрежден Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победители конкурса получают индивидуальный годовой план развития с участием менторов, а также премию в размере 20 тыс. манатов.

Распоряжение о проведении пятого конкурса «Восхождение» было подписано главой государства 18 декабря 2024 года.

Заявки на участие в пятом конкурсе «Восхождение», регистрация на который началась 28 февраля, подали 16 553 участника.