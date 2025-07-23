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Азербайджанский таэквондист победил армянского спортсмена на Олимпийском фестивале

First News Media18:17 - Сегодня
Азербайджанский таэквондист победил армянского спортсмена на Олимпийском фестивале

Стартовали соревнования по таэквондо в рамках XVIII Европейского юношеского летнего Олимпийского фестиваля.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном олимпийском комитете, в первый день соревнований выступят три азербайджанских спортсмена.

Один из членов сборной Мехди Будаглы, уже вышел на даянг. Наш чемпион мира и Европы, выступавший в весовой категории до 48 кг, был объявлен победителем в первом раунде, поскольку его соперник не явился на поединок.

Наш представитель одержал победу над армянином Сергеем Давтяном и вышел в 1/8 финала, где его соперником станет Алтуг Кеске из Турции.

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