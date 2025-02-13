 Трюдо: Канада никогда не станет 51-м штатом США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трюдо: Канада никогда не станет 51-м штатом США

First News Media00:00 - Сегодня
Трюдо: Канада никогда не станет 51-м штатом США

Премьер-министр Джастин Трюдо вновь заявил, что Канада никогда не войдет в состав США в качестве 51-го штата.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Брюсселе.

"Я хочу быть предельно ясным: Канада никогда не будет 51-м штатом. Этого никогда не произойдет", - сказал он.

В то же время канадский премьер-министр отметил, что Оттава со всей серьезностью относится к такого рода заявлениям американского президента Дональда Трампа.

Напомним, что 9 февраля Трамп назвал Канаду "нежизнеспособной страной" с недостаточными оборонными расходами и вновь предложил ей стать 51-м американским штатом. Ранее в тот же день помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что хозяин Белого дома не планирует вторжение в Канаду.

Поделиться:
129

Актуально

Xроника

Госслужба Азербайджана по антимонопольному контролю и надзору за ...

Общество

Армянская сторона через представителей ЕС пытается собрать информацию о ...

Общество

Кто он - новый председатель Госагентства Азербайджана по антимонопольному ...

Спорт

В Ханкенди будут проведены соревнования в рамках III Игр СНГ

В мире

Трюдо: Канада никогда не станет 51-м штатом США

Исраэль Кац: Если ХАМАС не освободит заложников до 15 февраля, война в Газе будет возобновлена

Трамп оценил разговор с Зеленским - ОБНОВЛЕНО

Зеленский: Украина должна создать свой аналог НАТО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Девочка продала мамины драгоценности за бесценок ради денег на бижутерию

В Германии проводится расследование в отношении Романа Абрамовича

Российская туристка упала со скалы в Турции, пытаясь сделать селфи - ФОТО

Илон Маск призвал закрыть радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки»

Последние новости

Трюдо: Канада никогда не станет 51-м штатом США

Сегодня, 00:00

Исраэль Кац: Если ХАМАС не освободит заложников до 15 февраля, война в Газе будет возобновлена

12 / 02 / 2025, 23:40

Армянская сторона через представителей ЕС пытается собрать информацию о дислокации азербайджанских подразделений - ВИДЕО

12 / 02 / 2025, 23:20

Трамп оценил разговор с Зеленским - ОБНОВЛЕНО

12 / 02 / 2025, 22:55

Зеленский: Украина должна создать свой аналог НАТО

12 / 02 / 2025, 22:20

Состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным

12 / 02 / 2025, 22:00

Кто он - новый председатель Госагентства Азербайджана по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком? - ДOСЬЕ

12 / 02 / 2025, 21:40

Интервью Президента Ильхама Алиева китайскому телеканалу - в центре внимания грузинской прессы

12 / 02 / 2025, 21:20

Определены все финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам

12 / 02 / 2025, 21:02

В Ханкенди будут проведены соревнования в рамках III Игр СНГ

12 / 02 / 2025, 20:40

Состоялось первое заседание Оргкомитета по проведению III Игр СНГ в Азербайджане - ФОТО

12 / 02 / 2025, 20:30

Из России в Азербайджан экстрадированы 7 человек, находящихся в международном розыске

12 / 02 / 2025, 20:20

Илон Маск привел 4-летнего сына в кабинет Трампа - ФОТО

12 / 02 / 2025, 20:00

Грантовые программы США охватывают ряд проектов в Баку и регионах

12 / 02 / 2025, 19:45

Пашинян: Закон о членстве Армении в ЕС не повысят риски в отношениях с ЕАЭС и Россией

12 / 02 / 2025, 19:30

В Лахоре состоялась церемония открытия Торгового дома Азербайджана

12 / 02 / 2025, 19:15

Назначен председатель Госагентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджана

12 / 02 / 2025, 19:04

Госслужба Азербайджана по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком преобразована в Государственное агентство - УКАЗ

12 / 02 / 2025, 19:02

Мошенники используют имя Azerpoçt для обмана граждан через мессенджеры

12 / 02 / 2025, 19:00

В Азербайджане завтра около 5 тысяч абонентов останутся без газа

12 / 02 / 2025, 18:45
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31