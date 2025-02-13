В Конгрессе США был организован круглый стол на тему свободы вероисповедания в Азербайджане.

Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского посольства в Вашингтоне.

"В Конгрессе США состоялся круглый стол на тему свободы вероисповедания в Азербайджане. В обсуждениях приняли участие посол Хазар Ибрагим, председатель религиозной общины сефардских евреев Баку Замир Исаев, конгрессмен США Тимоти Кеннеди (от штата Нью-Йорк - ред.) и раввин Кешер Исраэль (также известной как синагога Джорджтауна - ред.) Хаим Шафнер", - отмечается в публикации на странице дипмиссии в соцсети Х.

Посольство выразило благодарность участникам "за содержательные дискуссии".

Источник: Report