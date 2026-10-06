Тренер сборной Литвы ушел после поражения от Азербайджана

Главный тренер сборной Литвы по футболу Эдгарас Янкаускас покинул свой пост после поражения от национальной команды Азербайджана.

Как сообщает литовское издание LRT, решение о прекращении сотрудничества с 52-летним специалистом было принято по взаимному соглашению сторон.

Накануне сборная Литвы уступила Азербайджану со счетом 0:1 в матче Лиги наций. После матча Э.Янкаускас признал, что команда не смогла показать ожидаемую игру. Уже на следующий день Литовская футбольная федерация объявила о прекращении сотрудничества с тренером.

Э.Янкаускас возглавил сборную Литвы в 2023 году. Под его руководством команда провела ряд матчей в рамках отборочных турниров и Лиги наций.