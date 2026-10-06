Британия может выслать израильских дипломатов

Великобритания, вероятно, вышлет израильских дипломатов, если Израиль не откажется от планов закрыть британское консульство в Восточном Иерусалиме, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Предполагается, что Великобритания может ответить высылкой около 30 сотрудников израильского посольства в Лондоне. Именно такое число дипломатов работает в британском консульстве в Восточном Иерусалиме.

Ранее Reuters информировало, что Великобритания ведет тайные переговоры с Израилем с целью предотвратить закрытие своего консульства в Восточном Иерусалиме. По его информации, на прошлой неделе советник премьер-министра Соединенного Королевства по национальной безопасности Джонатан Пауэлл посетил Израиль, чтобы не допустить закрытия диппредставительства, которое было анонсировано израильскими властями в ответ на британские санкции из-за строительства еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Агентство указало, что пока переговоры не увенчались успехом.

8 сентября глава МИД Соединенного Королевства Эд Милибэнд, выступая в Палате общин британского парламента, объявил, что Великобритания вводит запрет на импорт товаров из незаконных еврейских поселений на Западном берегу. Санкционные меры вступят в силу в 2027 году. В ответ израильская сторона сообщила о закрытии британского консульства в Восточном Иерусалиме в течение 30 дней. Согласно Reuters, стороны продолжают переговоры, однако они вряд ли приведут к какому-либо результату до истечения крайнего срока 8 октября. Отмечается, что британская сторона попросила европейских союзников убедить Израиль отказаться от закрытия дипмиссии.

По данным правозащитной организации «Шалом ахшав» («Мир — сейчас»), Управление по планированию Израиля утвердило в августе 2025 года планы строительства 3,4 тыс. единиц жилья в зоне E-1 у крупного поселения Маале-Адумим на Западном берегу близ Иерусалима. Министр финансов Бецалель Смотрич 8 августа того же года заявил, что эти действия направлены на то, чтобы «стереть палестинское государство». Политик, по совместительству курирующий в Минобороны поселенческую деятельность на Западном берегу, 14 августа объявил о возобновлении проекта расширения поселенческого комплекса Маале-Адумим и о строительстве нового жилья в E-1.