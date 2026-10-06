Анатомия лоббизма: ереванская конференция «Ай Дат» и инструменты гибридного давления диаспор

Прошедшая под конец сентября в Ереване крупная конференция местных комитетов и зарубежных офисов структуры «Ай Дат» наглядно показала - армянская диаспора не намерена отказываться от реваншистских тезисов.

Слет 25-28 сентября объединил эмиссаров из почти двух десятков государств с вполне определенной целью - подвести итоги двухлетнего цикла, определить будущие приоритеты, скорректировать тактику под новые региональные реалии и синхронизировать дальнейшие шаги.

Анализ итогов мероприятия, как и разветвленной сети зарубежных партнеров раскрывает всю глубину механизмов, с помощью которых армянская диаспора пытается оказывать давление на геополитические процессы в регионе.

Участники мероприятия вынесли на обсуждение довольно «комплексную» повестку:

- выдвижение требований о сохранении институтов упраздненного сепаратистского режима и возвращении карабахских армян на основе международных гарантий,

- поддержка требований о введении санкций против Азербайджана, а также противодействие оказанию стране военной помощи и поставок вооружений,

- признание на международном уровне псевдо«армянского геноцида» и выдвижение требований о компенсации,

- консолидация диаспоры и вовлечение молодежи в политическую деятельность в странах проживания.

Архитектура координации: от церкви до парламентской оппозиции

Ереванские встречи продемонстрировали жесткую спайку между институтами внутри Армении и внешними центрами влияния.

Эчмиадзинский вектор: Первые консультации прошли в Эчмиадзине с руководством Армянской апостольской церкви. В повестке стояли вопросы:

- «прав карабахских армян»,

- «освобождения» лиц армянского происхождения, в отношении которых азербайджанским судом были вынесены приговоры,

- «защита армянского религиозно-культурного наследия» в Карабахе,

- объединение возможностей армянских организаций для продвижения этих вопросов на международном уровне,

- отношения между властями Армении и церковью,

- политика, которую церковь в своем заявлении представила как кампанию против нее.

Связь с сепаратистами: Не менее показательна встреча в ереванском представительстве ликвидированного марионеточного режима с бывшими депутатами так называемого «парламента» сепаратистской хунты. Здесь акцент делался также на вопросы:

- сохранения институциональных рудиментов сепаратистов и координации дальнейшей деятельности,

- трансляции «карабахской повестки» на мировые площадки,

- расширение бытовой, социальной и образовательной помощи карабахским армянам.

Смычка с оппозицией: Финальные консультации с депутатами из блоков «Сильная Армения» и «Армения» прошли за закрытыми дверями. Заявлений по итогам сделано не было, наблюдатели не исключают, что, помимо внутренней общественно-политической ситуации, речь также шла о синхронизации действий:

- парламентская оппозиция должна поднимать нужные диаспоре тезисы как внутри страны, так и на международных площадках,

- а структуры «Ай Дат» - подхватывать и поддерживать их.

Кстати, подобный сценарий детально прорабатывался еще 11-12 апреля на конференции диаспоры в Париже. Полное совпадение весенних деклараций и осенних ереванских тезисов подтверждает, что действует единый, отлаженный механизм продвижения общей повестки дня, опирающийся на неслабый арсенал:

- политический лоббизм,

- выдвижение инициатив в парламентах и международных организациях,

- юридические обращения,

- медиакампании,

- мобилизация финансовых и организационных ресурсов диаспоры.

Инструментарий давления: три кита зарубежного лоббизма

Для продвижения своей деструктивной повестки армянская диаспора задействует разветвленную экосистему, охватывающую политику, право и религиозные организации.

1. Политический лоббизм и работа с молодежью

Флагманом лоббистской кампании выступает Армянский национальный комитет Америки (ANCA). Среди них выделяется программа «Advocacy Days» («Дни пропаганды/лоббизма»). В рамках кампании члены местных комитетов армянской диаспоры, представители общин и молодые активисты привлекаются к встречам с членами Конгресса и их сотрудниками. В последней кампании 14-15 сентября, приняли участие более 100 активистов, а в Конгрессе было проведено более 150 встреч.

Еще одна программа ANCA - «Lucine Kouchakdjian Capitol Hill Day», входящая в программу «Rising Leaders» («Восходящие лидеры»). Здесь армянская молодежь проходит предварительную подготовку, после чего в течение одного дня встречается с членами Конгресса и сотрудниками, продвигая армянскую повестку.

В рамках формата «Capitol Advocacy Day» в Калифорнии западное подразделение ANCA встречается с законодателями штата и губернатором, собирая поддержку в пользу проармянских законопроектов и резолюций.

Программы «Стажировка Лео Саркисяна» и «Стипендия Марал Мелконян Аветисян» считаются неотъемлемой частью усилий ANCA по расширению прав и возможностей молодежи и ее профессиональному развитию. Эти программы помогают студентам университетов и выпускникам находить стажировки и постоянные должности в офисах Конгресса и государственных учреждениях. Благодаря этим мероприятиям армянская диаспора добивается поддержания и пропаганды вопросов, находящихся в ее повестке дня.

В рамках академического проекта «Caucasus Heritage Watch» Корнеллского университета и Purdue University на основе спутниковых снимков проводится мониторинг и предоставляется информационная панель с расширенными возможностями поиска. В дальнейшем полученные и проанализированные изображения наряду с организацией «Armenian Bar Association» используются другими организациями диаспоры в антиазербайджанских информационных кампаниях, в пропаганде «армянского религиозного и культурного наследия».

Все эти программы работают по конвейерному принципу. Молодые активисты проходят жесткий тренинг, после чего начинается хождение по кабинетам конгрессменов и законодателей штатов для проведения агитации и продвижения «нужных резолюций».

В Европе аналогичные задачи решает «Европейская армянская федерация за справедливость и демократию» (EAFJD). Это европейское крыло «Ай Дата», и его деятельность охватывает лоббизм в институтах Совета Европы, Евросоюза и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Структура координирует деятельность комитетов и организует учебные программы, подготавливающие молодежь к политическим встречам. Например, программа EAFJD под названием «Advocacy in the European Union: Youth Leadership Workshop» армянская молодежь проходит подготовку по лоббизму, организуются политические встречи и визиты в Европейский парламент.

2. Правовой конвейер

Параллельно политическим иницативам развернута юридическая кампания. Она охватывает консультации, исследования, подготовку судебных дел и представление отчетов.

Здесь задействован Центр международного и сравнительного права (ICLaw). Ереванским НПО руководит Сирануш Саакян. Она же возглавляет офис «Армянского юридического центра по защите прав человека» («Armenian Legal Center for Justice and Human Rights»). В рамках проекта «Armenia Pro Bono Collaborative» предпринимаются попытки выстроить базу для исков против Азербайджана. В том числе, речь идет о «компенсациях» для карабахских армян. Для подготовки соответствующих обращений в ЕСПЧ проводится сбор документов, подтверждающих «право собственности», «местожительство», фотографии и индивидуальные показания.

Любопытная деталь: для поддержки этой работы используются возможности бесплатной юридической помощи (pro bono) таких юридических фирм, как Simmons & Simmons, Orrick, Baker McKenzie и Reed Smith, сотрудничающих с ICLaw и «Artsakh Union».

Подготовку образцов обращений, обучение местных юристов и подачу индивидуальных жалоб объединяет проект «Armenia Pro Bono Collaborative». По информации компании Orrick от 29 сентября, уже подано 577 обращений, охватывающих 1200 человек, кроме того, готовятся еще 650 обращений.

В юридической сфере также задействован американский «Центр за истину и справедливость» (CFTJ), в его задачи входит подготовка свидетельских показаний и формирование базы данных, поддерживающих юридические обращения, и предоставление их для использования в публичных отчетах.

3. Религиозно-правозащитная сеть прикрытия

Отдельный интерес представляет ставка на международные религиозные структуры. Здесь армянская диаспора действует совместно с Армянской апостольской церковью и международными христианскими правозащитными организациями.

В эту орбиту вовлечены «Christian Solidarity International» (CSI), «Всемирный евангелический альянс» (WEA) и «Европейский центр права и справедливости» (ECLJ). Это партнеры армянской диаспоры, поддерживающие ее определенные требования на международных религиозных и правовых площадках. В открытых источниках имеются сведения об их совместных кампаниях со структурами диаспоры и сотрудничестве с армянскими правозащитниками. В частности:

- CSI координирует гуманитарные проекты и общественные кампании.

Например, организация активно задействует свой консультативный статус в Экономическом и Социальном Совете ООН, лоббируя антиазербайджанские резолюции и кампании давления. Структуры организации действуют в США, Германии, Франции и других странах. 26 октября 2025 года Западный комитет ANCA вручил CSI награду за правозащитную деятельность. Такой оценки CSI удостоилась за особую роль в поддержке карабахских армян, кампании «Stop the New Armenian Genocide» и продвижении швейцарской «мирной инициативы» в Конгрессе США. Следует отметить интересную деталь: одним из членов Международного консультативного совета CSI является глава организации «The Armenian Legal Defense Front», американский юрист Карниг Керконян. Он же входит в «Комитет по защите фундаментальных прав карабахских армян», учрежденный бывшим главой МИД Армении Варданом Осканяном;

- WEA интегрирует эту повестку в международные евангелические сети и платформы ООН.

В ее функции также входит лоббирование вопросов религиозных свобод и прав человека перед национальными парламентами. Сотрудничество организации с армянской диаспорой можно проследить по совместным заявлениям. Так, 11 ноября 2024 года среди подписавших обращение в связи с COP29 в Баку, наряду с ANCA и Ассоциацией юристов Армении были также WEA и CSI. Руководителем сети мира и примирения организации на Кавказе является Крейг Симонян.

- ECLJ готовит юридические материалы, петиции и требования обусловливания экономических отношений. Данная организация неоднократно выступала с совместными с армянской диаспорой инициативами, в том числе присоединилась к обращению правительству Швейцарии. Вместе с ней обращение подписали CSI, «Совет ассоциаций швейцарских армян и сторонников Армении», ANCA, Ассоциация юристов Армении, Armenian Legal Center и «Общество армянской помощи». В 2024 году ECLJ призвала Европейский Союз ввести санкции и пересмотреть подписанное в 2022 году газовое соглашение с Азербайджаном. Так, 29 сентября на совместном с CSI мероприятии в Женеве организация предложила заморозить расширение энергетических контрактов с Азербайджаном до «освобождения» приговоренных в Баку армян, обеспечить доступ к ним Комитета ООН против пыток, а также доступ ЮНЕСКО «к объектам наследия в Карабахе».

Следует отметить, что сотрудничество трех этих организаций носит устойчивый характер. Сплетая воедино гуманитарную риторику, религиозную солидарность и юридические рычаги, они формируют круговую поруку, выводя локальные реваншистские требования на глобальный уровень. К примеру, 16 марта они совместно поддержали представленное в Совет по правам человека ООН заявление о карабахских армянах. 22 сентября – внесли в повестку Совета вопрос о «возвращении карабахских армян с гарантиями прав», «освобождение осужденных лиц армянского происхождения» и «защиту наследия». Также они поддержали организацию швейцарского «мирного форума между Азербайджаном и представителями карабахских армян».

В результате религиозная солидарность объединяется с юридическими и политическими рычагами влияния, а требования диаспоры продвигаются через более широкую сеть международных партнеров.

Концепция радикализма

Обобщая стратегию армянской диаспоры, можно выделить четыре ключевых вектора, на которых она сосредоточит усилия в ближайшие годы:

- Институционализация повестки: вышеуказанные элементы станут долгосрочным фундаментом всей работы диаспоры, именно по этой линии она продолжит свою деятельность.

- Экспорт во власть: при «благоприятных» для нее геополитических условиях и приходе к власти в Армении лояльных сил наработанная правовая база будет мгновенно инкорпорирована в официальную государственную политику страны.

- Подпитка деструктивных сил: она включит всестороннюю поддержку армянской радикальной оппозиции и представителям уничтоженного сепаратистского режима в направлении продвижения упомянутой повестки.

- Поиск внешних союзников: нельзя исключать, что диаспора продолжит выискивать в истеблишменте зарубежных стран политические группы, открыто выступающие против мирной повестки, с тем чтобы использовать их в своих интересах.

Фактически мы наблюдаем попытку реанимации устаревших реваншистских сценариев с помощью профессиональных инструментов западного лоббизма.

Таким образом прошедший ереванский слет «Ай Дат» и развернутая за рубежом сеть влияния наглядно демонстрируют - гигантская машина армянского лоббизма окончательно трансформировалась в инструмент системного торможения мира на Южном Кавказе. Утратив реальные рычаги «на земле», реваншистские круги сделали ставку на институциональный измор - попытка создать вокруг региона постоянный контур международной напряженности посредством судебных исков, дипломатических демаршей и религиозного давления.

Однако у этой стратегии есть критический уязвимый изъян. Вся эта сложносочиненная архитектоника - от кулуарных встреч в Конгрессе и предвзятых юридических отчетов до предвзятых резолюций евробюрократов - существует в оторванном от реальности виртуальном пространстве.

Она игнорирует фундаментальные изменения, уже произошедшие на карте региона, и вступает в прямое противоречие с объективными интересами даже самого Еревана, заинтересованного во вхождении в круг регионального развития.

В конечном счете попытка реанимировать тень уничтоженной сепаратистской хунты с помощью гибридных инструментов западного лоббизма обречена на провал.

Сегодняшние геополитические и геоэкономические реалии, баланс сил на Южном Кавказе и – прежде всего – политика Азербайджана оставляет зарубежным «стратегам» все меньше пространства для маневра. Время, потраченное диаспорой на конструирование иллюзий и финансирование лоббистских конвейеров, неизбежно играет против тех, кто до сих пор пытается подменять реальную политику иллюзорными мифами.

Историю региона отныне формируют не лоббистские чеки и заказные резолюции, а неоспоримая реальность, изменить которую ни лоббистам, ни реваншистам уже не под силу.