Арагчи обсудил отношения с Азербайджаном
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи встретился с послом страны в Азербайджане Моджтабой Демирчилу.
Как передает 1news.az, об этом говорится в Telegram-канале Аббаса Арагчи.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние отношений между Тегераном и Баку, а также перспективы их дальнейшего развития.
Кроме того, они рассмотрели последние события и процессы в сфере двусторонних отношений и обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в различных областях.
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