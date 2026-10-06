Арагчи обсудил отношения с Азербайджаном

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи встретился с послом страны в Азербайджане Моджтабой Демирчилу.

Как передает 1news.az, об этом говорится в Telegram-канале Аббаса Арагчи.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние отношений между Тегераном и Баку, а также перспективы их дальнейшего развития.

Кроме того, они рассмотрели последние события и процессы в сфере двусторонних отношений и обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в различных областях.