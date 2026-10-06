Баку и Вашингтон обсудили региональную безопасность, транспортные коридоры и мирную повестку
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со старшим советником специального представителя США по мирным миссиям Арье Лайтстоуном.
Главными темами переговоров стали укрепление стратегического партнерства, развитие транспортной инфраструктуры региона, а также текущее состояние процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, сообщает 1news.az со ссылкой на МИД Азербайджана.
В ходе беседы глава внешнеполитического ведомства Азербайджана отметил историческое значение вашингтонского Саммита, состоявшегося 8 августа 2025 года, и подписанной 10 февраля 2026 года Хартии о стратегическом партнерстве, которая заложила прочную институциональную основу для взаимодействия двух государств. Стороны рассмотрели деятельность профильных рабочих групп, а также расширение торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание договоренностям, достигнутым на Бакинской энергетической неделе и II Бакинском международном инвестиционном форуме в сферах энергетики, инвестиций и высоких технологий.
Американская сторона была подробно проинформирована об инфраструктурных проектах Азербайджана, направленных на развитие логистического потенциала региона, укрепление Среднего коридора и региональной взаимосвязанности. Особый акцент был сделан на значении проекта TRIPP для развития транспортно-экономических связей, обеспечения беспрепятственного сообщения основной территории Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и расширения транзитных возможностей всего региона.
Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями о ситуации в регионе. Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о шагах Баку по продвижению мирной повестки, практической реализации достигнутых договоренностей, разблокированию региональных коммуникаций и укреплению долгосрочной стабильности, изложив принципиальную позицию азербайджанской стороны. В завершение встречи стороны подтвердили обоюдную готовность продолжать усилия по наполнению стратегического партнерства практическим содержанием.