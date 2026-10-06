Рубинян исключил версию диверсии в связи с переходом азербайджанского военного на территорию Армении - ОБНОВЛЕНО

Спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян заявил, что в настоящее время детально изучаются причины, по которым азербайджанский военнослужащий оказался на территории республики.

По его словам, предстоит выяснить, является ли он дезертиром или просто заблудился, передает Sputnik Армения.

Политик обратил внимание на то, что за последние годы на границе неоднократно фиксировались случайные переходы с обеих сторон:

«За прошедшие годы было зафиксировано множество случаев непреднамеренного перехода границы со стороны армянских и азербайджанских военнослужащих – не диверсий, а случайных эпизодов».

Рубинян исключил версию диверсии, указав на характер действий Баку:

«Если бы была диверсия, то азербайджанская сторона заранее не стала бы предупреждать армянских коллег об инциденте».

Спикер НС также подчеркнул объективные трудности обеспечения безопасности на данном участке, напомнив, что граница с Азербайджаном является самой протяженной для Армении, а процесс ее полноценной делимитации еще не завершен.

11:40

Вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян прокомментировал инцидент, связанный с переходом азербайджанского военнослужащего на территорию страны.

По словам политика, случившееся не имеет оправданий:

«Конечно, произошедшее — это преступление. Если человек врывается в чужой дом и стреляет, это преступление».

Коснувшись реакции Баку на происшествие, Рубинян отметил оперативность информирования армянской стороны:

«Хорошо ли, что азербайджанская сторона, как только узнала о пропаже своего солдата, сообщила об этом армянской стороне? Хорошо, если бы не было мира, этого бы не случилось».

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