Генеральный директор Azercell встретилась с Генеральным секретарем Организации цифрового сотрудничества (DCO) Димо́й Аль-Яхья

В центре обсуждения — развитие цифровой экосистемы Азербайджана, трансформация телекоммуникационной отрасли в условиях развития искусственного интеллекта и роль женщин в технологическом лидерстве

Генеральный директор Azercell Зарина Зейналова встретилась с Генеральным секретарем Организации цифрового сотрудничества (DCO) Димо́й Аль-Яхья.

Встреча прошла в рамках визита Генерального секретаря DCO в Азербайджан после присоединения страны к организации. Являясь одним из ключевых участников цифровой экосистемы Азербайджана, Azercell принял участие в диалоге о цифровом развитии страны, укреплении ее позиций в глобальной цифровой экономике и расширении международного сотрудничества.

Присоединение Азербайджана к DCO стало еще одним шагом на пути укрепления международного сотрудничества в цифровой сфере и реализации потенциала страны в качестве регионального цифрового хаба, связывающего Кавказ, Центральную Азию и другие рынки. В этом контексте на встрече в Azercell обсудили, как меняется роль телекоммуникационных компаний и какие новые возможности открываются перед отраслью по мере того, как цифровые сервисы, данные и искусственный интеллект приобретают все большее значение для экономики.

Зарина Зейналова рассказала о видении Azercell по созданию современной цифровой экосистемы, в основе которой — передовые возможности связи, развитие цифровых сервисов, технологий работы с данными и искусственного интеллекта. Она отметила, что стратегические приоритеты компании выходят за рамки развития связи и цифровизации и сегодня направлены на формирование возможностей и компетенций, необходимых для успешного развития в экономике, где искусственный интеллект играет все более значимую роль. Такой подход позволит Azercell вносить вклад в цифровую трансформацию Азербайджана.

Особое внимание в ходе встречи было уделено ответственному применению искусственного интеллекта и развитию человеческого капитала. Успешное внедрение ИИ требует не только технологических решений, но и качественной инфраструктуры и данных, взвешенного подхода к их применению, а также системной работы по развитию профессиональных знаний и навыков.

На встрече также была обсуждена роль женщин в формировании цифровой экономики. В ходе беседы стороны отметили важность более активного участия женщин не только в использовании, но и в создании технологий, управлении технологическими компаниями и принятии решений, определяющих будущее цифровой экономики.

Участники также обсудили значение взаимодействия государства, бизнеса, технологического сообщества и международных организаций для развития компетенций и подготовки специалистов, необходимых для дальнейшего цифрового развития Азербайджана.