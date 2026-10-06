Представители УЕФА проведут повторный осмотр Бакинского Олимпийского стадиона, где пройдут домашние матчи «Сабаха» в Лиге чемпионов.

Об этом сообщил АЗЕРТАДЖ руководитель пресс-службы клуба «Сабах» Эльнур Гамидов.

Официальный представитель клуба отметил, что повторный осмотр состоится за несколько дней до матча с чешской «Славией Прага».

По словам Гамидова, официальные лица структуры во время первого осмотра высказали свои мнения и предложения: «Требования УЕФА к этапу лиги Лиги чемпионов нашему клубу известны. Как со стороны руководства стадиона, так и в качестве клуба ведутся интенсивные работы по обеспечению этих стандартов. В настоящее время большая часть предусмотренных работ завершена. К дню матча арена будет приведена в полную готовность».

Отметим, что матч «Сабах» - «Славия Прага», который пройдет 13 октября, начнется в 20:45. Бакинский клуб в первом туре этапа лиги уступил в Англии «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4.