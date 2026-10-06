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У Пашиняна большие ожидания от TRIPP

Редакция 1news13:15 - Сегодня
У Пашиняна большие ожидания от TRIPP

Реализация проекта TRIPP может существенно изменить экономическую и транспортную среду Армении и региона, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на армяно-британском бизнес-форуме в Ереване.

«В целом очевидно, что Республика Армения и наш регион находятся на этапе трансформации, и эта трансформация, конечно, связана с миром, установленным между Арменией и Азербайджаном, и вытекающими из этого процессами», — сказал Пашинян.

По его словам, ведется ежедневная работа для начала практической реализации проекта TRIPP, что станет одним из ключевых факторов изменения экономической среды не только в Армении, но и в регионе.

Пашинян отметил, что уже сейчас наблюдается определенная инвестиционная активность вокруг Армении, а реализация TRIPP, как ожидается, может способствовать появлению новых проектов и усилению инвестиционной привлекательности страны и региона.

Источник: Новости-Армения

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