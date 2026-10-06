 «Полёт в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС»: новый диалог между человеком, природой и памятью - ФОТО | 1news.az | Новости
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«Полёт в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС»: новый диалог между человеком, природой и памятью - ФОТО

Редакция 1news15:24 - Сегодня
«Полёт в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС»: новый диалог между человеком, природой и памятью - ФОТО

Вся информация — в официальном приложении Fly to Baku!

С 30 октября по 1 ноября 2026 года в Баку пройдёт программа «Полёт в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС», объединяющая различные направления современного искусства.

Особое место в программе займут перформативные, иммерсивные и интерактивные проекты, в которых зритель становится непосредственным участником художественного процесса.

Эта часть программы обращается к взаимоотношениям человека и природы, экологической ответственности, памяти, инклюзивности и наследию, которое современное общество оставит будущим поколениям.

Документальный фильм «Молоток» рассказывает о жизни и карьере де Пюри, бывшего председателя аукционного дома Sotheby’s. Режиссёр Симон Валлон погружает зрителя в пространство, где пересекаются искусство и бизнес, исследуя механизмы формирования стоимости произведений на аукционном рынке и отношения, лежащие в основе этого процесса. Фильм прослеживает профессиональный путь де Пюри — от начала карьеры в Базеле и работы в Sotheby’s до его участия в формировании аукционных рекордов на произведения Дэмиена Херста, Жан-Мишеля Баскии и Поля Гогена.

Для юных исследователей подготовлена интерактивная экологическая программа «Дикая пятёрка», знакомящая участников с пятью знаковыми представителями фауны Кавказа — орлом-могильником, кавказским леопардом, серым волком, джейраном и бурым медведем. Пять интерактивных мастер-классов позволят детям через зрение, слух, движение и другие формы чувственного восприятия попытаться увидеть и почувствовать окружающий мир так, как его воспринимают сами животные. Музыка, движение, звук и природные материалы становятся инструментами этого знакомства, а в завершение программы участники создадут собственные работы с символами «Дикой пятёрки». Программа рассчитана на детей разных возрастных групп.

Продолжением проекта станет перформанс «Дикая пятёрка» — 30-минутное театрально-музыкальное представление, погружающее зрителя в атмосферу дикой природы. Актёры воплотят образы орла-могильника, кавказского леопарда, серого волка, джейрана и бурого медведя, а маски, пластика и живое звучание станут частью единого сценического пространства. Шум ветра, шелест травы, дыхание животных, взмахи крыльев и волчий вой сольются в цельную музыкальную композицию. Интерактивная программа и перформанс будут представлены в Музее каменной летописи. Перформанс предназначен для зрителей старше 10 лет.

Иммерсивный аудиовизуальный спектакль-медитация российского художника Константина Солдатова «Наш дом» приглашает зрителя в путешествие по пространству личной памяти и многоголосому звуковому ландшафту Баку. В проекте продолжительностью около 35 минут отсутствует традиционное разделение на сцену и зрительный зал: архитектура и интерьер пространства сами становятся частью драматургии.

Звуки Каспия и северного ветра Хазри, крики чаек и голоса Ичери-шехера, голос писателя и речь персонажей на разных языках складываются в многослойный образ города и проводят зрителя через память Баку. Проект будет представлен в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова.

С 30 октября по 1 ноября в Центре современного искусства также будет представлен инклюзивный мультидисциплинарный проект DanceAbility Azerbaijan «Полёт без границ». В центре внимания проекта — орёл-могильник, другие хищные птицы, а также виды птиц, занесённые в Красную книгу Азербайджана. Авторы исследуют влияние человеческой деятельности и инфраструктуры на естественную среду их обитания.

Проект объединяет инклюзивный цифровой танцевальный перформанс, тексты и иллюстрации, интерактивные игры и панельные дискуссии. Проект создаётся при непосредственном участии людей с инвалидностью, которые становятся активными участниками художественного процесса.

В Музее каменной летописи будет представлена работа Орхана Набизаде «Древний камень, современная память», вдохновлённая наскальным искусством Гобустана. Пять символов природного наследия Азербайджана - кавказский леопард, джейран, серый волк, бурый медведь и орёл-могильник - получают современное скульптурное воплощение и становятся образами коллективной памяти.

Проводя смысловую линию от древних наскальных изображений к современности, автор предлагает задуматься о том, какой природный мир сегодняшнее поколение оставит после себя и каким его увидят люди будущего.

Здесь же будет представлен интерактивный проект Эльвина Набизаде «Радиус ответственности», исследующий невидимую связь между человеком и дикой природой. Две скульптуры, изображающие кавказского леопарда и джейрана, с помощью специально выстроенного освещения реагируют на движение посетителя. Приближаясь к работе, человек собственным телом перекрывает поток света - и животное погружается во тьму. Стоит отойти назад, и его образ вновь становится видимым.

Таким образом, зритель оказывается не просто наблюдателем, а непосредственным участником художественного высказывания: последствия индивидуального действия и идея коллективной ответственности превращаются в физически ощутимый опыт.

Проект Музея миниатюры «Корабль будущего» обращается к теме сохранения живого мира через образ Ноева ковчега. Корабль, наполненный людьми, животными, птицами и растениями, становится метафорой взаимосвязи природы и цивилизации. Проект соединяет традицию классического бестиария, сохраняющего образы живых существ, с идеей ответственности за будущее и сохранения многообразия жизни.

Все события - в приложении Fly to Baku

Узнать больше об этих и других проектах фестиваля можно в официальном мобильном приложении Fly to Baku.

Приложение объединяет на одной платформе программу «Арт-уикенда», информацию о мероприятиях и выставочных площадках, новости, а также избранные материалы предыдущих выпусков. Оно позволяет не только следить за событиями фестиваля, но и открывать Баку через современное искусство, культуру и новые творческие практики.

После загрузки приложения необходимо пройти регистрацию, выбрать интересующие мероприятия и удобное время посещения. После регистрации QR-код в личном профиле становится единым билетом на все выбранные мероприятия.

Программа фестиваля охватывает целый ряд культурных пространств столицы - от Центра Гейдара Алиева до Дворца Ширваншахов и Музея каменной летописи. Интерактивная карта в приложении поможет найти площадки, где проходят выставки, перформансы и другие художественные проекты, превратив знакомство с программой в своеобразное путешествие по Баку.

Таким образом, с 30 октября по 1 ноября приложение Fly to Baku станет единым цифровым пространством «Арт-уикенда», где можно будет получить информацию о выставках, перформансах и других проектах, проходящих на различных площадках города.

Мобильное приложение Fly to Baku доступно для пользователей Android и iOS.

По дополнительным вопросам можно обращаться по электронной почте: [email protected].

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