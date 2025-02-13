Число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось за 5 лет в 1,8 раза

В сравнении с 2019 годом число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось в 1,8 раза, превысив 800 тысяч.

Об этом сообщил начальник Государственной налоговой службы Орхан Назарли на форуме «Налоговая служба-25: устойчивое развитие и эффективная трансформация».

«Число плательщиков НДС – категории, которую мы считаем важной для экономической системы, составляет 52,8 тыс. Здесь также наблюдается примерно троекратный рост», - сказал О.Назарли.

Гафар Агаев